Суд дал семь лет виновнику ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской

Копірайт зображення FACEBOOK ИРИНЫ НОЗДРОВСКОЙ Image caption Ирина Ноздровская с сестрой Светланой, которая погибла в результате ДТП в 2015 году

Дмитрия Россошанского признали виновным в аварии, в которой погибла Светлана Сапатинская - сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.

Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области.

Ирина Ноздровская как юрист принимала активное участие в расследовании этого дела и судебных заседаниях.

А 29 декабря 2017 года она внезапно исчезла. Позже, 1 января 2018 года женщину нашли мертвой в Киевской области.

Приговор Дмитрию Россошанскому объявили в Обуховском районном суде Киевской области.

Суд отказался удовлетворять ходатайство о применении амнистии. Россошанского также лишили права управлять транспортными средствами сроком на три года.

На своей странице в Facebook решение суда прокомментировала дочь Ирины Ноздровской и племянница Светланы Сапатинской.

"Спасибо всем, кто эти годы был рядом и поддерживал мою семью! Мама сейчас рядом и все видит, но не такого окончания этой истории все ожидали ... Моя мама сейчас должна была быть со мной и радоваться, что наконец этот наркоман получил по заслугам... ", - написала Анастасия Ноздровская.

В убийстве Ирины Ноздровской обвиняют отца Дмитрия Россошанского - Юрия. Ранее Шевченковский районный суд продлил его арест до конца декабря.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Россошанский заявлял, что не согласен с мерой пресечения

В начале расследования полиция озвучивала несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность как юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Вскоре после судебно-медицинской экспертизы правоохранители отвергли версию об изнасиловании.

Дело Дмитрия Россошанского

Сестра Ирины Ноздровской Светлана погибла 30 сентября 2015 года. Ее сбил автомобиль.

За рулем машины был житель села Демидов Дмитрий Россошанский. Сам он вину не признал и настаивал на том, что трагедия произошла из-за того, что его ослепило солнце.

Ирина Ноздровская как юрист принимала активное участие в этом деле.

27 декабря прошлого года суд отклонил запрос адвокатов Дмитрия Россошанского о том, чтобы их подзащитного досрочно освободили из тюрьмы по закону об амнистии.

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