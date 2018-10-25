Принц Саудовской Аравии впервые прокомментировал убийство журналиста Хашогги

Копірайт зображення AFP Image caption Саудовская Аравия ранее отрицала обвинения в том, что принц Мохаммед бин Салман, де-факто правитель страны, сыграл определенную роль в убийстве Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман впервые прокомментировал убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги после обвинения в причастности своих советников к его гибели.

Выступая на форуме Future Investment Initiative в Эль-Рияде, бин Салман назвал убийство "отвратительным преступлением".

"Это был очень, очень болезненный инцидент для всех саудовцев и для всех на этой планете. Это было не нужно", - заявил наследный принц. Он пообещал, что ответственные за гибель Хашогги будут отвечать перед законом, и он не допустит возникновения каких-либо конфликтов с Турцией.

Саудовская Аравия ранее отрицала обвинения в том, что принц Мохаммед бин Салман, де-факто правитель страны, сыграл определенную роль в убийстве.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что журналист, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В Саудовской Аравии в связи с делом Хашогги задержали 18 человек.

Во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста было умышленным и заранее спланированным.

Что сказал Мохаммед бин Салман?

Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти Саудовской Аравии активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве саудовского журналиста Хашогги.

"Это ужасное преступление для всех подданных Саудовской Аравии. И я верю, что оно болезненно отозвалось для всех во всем мире. Это преступление, которое нельзя оправдать. Сегодня Саудовская Аравия проводит все возможные законные действия, чтобы завершить расследование, сотрудничать с властями Турции и добиться того, чтобы виновные предстали перед судом", - заявил саудовский принц, выступая на форуме Future Investment Initiative.

Отмечается, что это первые публичные комментарии принца об этом убийстве.

При этом Мухаммед ибн Салман уверен, что этот инцидент не сможет рассорить Саудовскую Аравию с Турцией. По словам наследного принца, страны сотрудничают, чтобы найти и наказать виновных.

Трехдневный форум Future Investment Initiative, известный как "Давос в пустыне", - важное мероприятие для Саудовской Аравии. Однако после убийства известного саудовского журналиста многие приглашенные на форум главы крупных компаний и инвесторы отказались от участия.

Копірайт зображення EPA Image caption Во вторник Мохаммед бин Салман встретился в Эр-Рияде с сыном Хашогги - Салахом

Саудовская Аравия пыталась изобразить, что ничего не изменилось и делается "бизнес как всегда", хотя министр энергетики Халид аль-Фалих признал, что произошла "кризис" из-за случая Хашогги.

Во вторник король и наследный принц Саудовской Аравии встретились с семьей убитого журналиста.

33-летний Мохаммед бин Салман считается фактическим правителем страны, которая является ведущим мировым экспортером нефти. Он стал известен благодаря проведению реформ, но попал под критику за участие саудовских войск в войне в Йемене и конфликт с союзником Турции - Катаром.

После убийства Хашогги прозвучали призывы о замене Мохаммеда бин Салмана другим принцем на фоне подозрений о его причастности к этому преступлению.

Что заявила Турция?

Турецкие власти считают, что Хашогги, известного критика руководства Саудовской Аравии, убила команда саудовских агентов вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии, куда он пришел взять справку о разводе около трех недель назад.

Правоохранители утверждают, что располагают аудио- и видеозаписями, доказывающими их обвинения. Турецкие СМИ, близкие к правительству, писали об ужасных подробностях убийства - например, что журналиста не допрашивали, ему ввели наркотик и начали расчленять его тело, пока он был еще жив.

В прессе также появилась информация о том, что за несколько часов до исчезновения Хашогги в Турции из Саудовской Аравии прибыли 15 саудовских агентов. Как пишут турецкие СМИ, именно они расчленили журналиста пилой.

Турецкая полиция провела обыск помещения консульства и резиденции консула Саудовской Аравии, а также в лесу вблизи, куда вероятно увезли тело.

В понедельник турецкие правоохранители нашли на подземной парковке в Стамбуле автомобиль, принадлежащий саудовскому консульстве. Турецкие СМИ также обнародовали видео с камер наблюдения, на котором, как утверждается, сотрудники консульства курят документы через день после исчезновения Хашогги.

Телеканал CNN также обнародовал видео, на котором, как отмечается, саудовский агент выходит из помещения консульства в одежде Хашогги накладной бородой и в очках в день убийства журналиста.

Что говорили саудовцы

Сначала саудовские власти заявляли, что Хашогги покинул консульство в тот же день, когда вошел в него - 2 октября, и больше они ничего не знают.

19 октября они согласились с тем, что журналист мертв, но сказали, что он умер в "кулачной драке".

22 октября они признали, что Хашогги был убит, но высшее руководство страны якобы не было в курсе "несанкционированной операции".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было спланировано за много дней.

Позиция США

Президент США Дональд Трамп назвал "худшим сокрытием следов в истории" попытку Саудовской Аравии скрыть убийство журналиста Джамаля Хашогги.

"У них изначально была очень плохая идея. Ее плохо исполнили, а попытка замести следы была худшей в истории", - заявил Трамп.

Президент добавил, что "кто бы ни придумал эту идею, у него сейчас большие проблемы".

Ранее стало известно, что США отзывают визы 21 чиновника Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Трамп "не рад ситуации".

"Это не будет последнее слово со стороны США в этом деле. Соединенные Штаты не допускают подобных жестоких действий, чтобы через насилие заставить молчать журналиста Хашогги", - сказал он.

Помпео также пообещал, что США изучат ситуацию через собственные источники, в том числе роль в преступлении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

По его словам, Госдеп работает с Министерством финансов на предмет возможного применения санкций.

Кто такой Джамаль Хашогги?

Хашогги, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии и лично наследного принца, работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США.

2 октября он вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. С тех пор его никто не видел.

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