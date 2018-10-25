Бомбы в посылках для демократов: Трамп призвал к цивилизованности в политике

  • 25 октября 2018
Дональд Трамп Копірайт зображення Getty Images

Президент США Дональд Трамп призвал проявить большую цивилизованность в политике после того, как бывшим лидерам Демократической партии прислали посылки, в которых были найдены самодельные бомбы.

Подозрительные пакеты были отправлены, в частности, Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. Ни одна из посылок в итоге не взорвалась. Вскоре после этого ФБР начало уголовное расследование.

Комментарии президента многие расценили как лицемерие, так как сам Трамп часто использует риторику ненависти, когда критикует своих оппонентов и СМИ.

В среду президент США призвал правоохранительные органы задержать преступников, а американские медиа - прекратить сеять вражду.

"Все те, кто имеет отношение к политике, должны прекратить относиться к политическим оппонентам как к морально неполноценным людям, - заявил Трамп. - Никто не должен беспечно сравнивать политических противников с историческими злодеями, что часто происходит".

При этом президент не сказал ни слова о тех, кто получил посылки со взрывными устройствами.

Ранее глава CNN Джефф Зукер раскритиковал Трампа и пресс-секретаря Белого дома за то, что те, по его мнению, не понимают, что "слова имеют значение".

"В Белом доме демонстрируют полное непонимание серьёзности продолжающихся атак на СМИ", - заявил Зукер.

Кто получил посылки?

В среду власти США сообщили, что посылки были отправлены адресатам в Нью-Йорке, Вашингтоне и Флориде.

Вот полный список получателей, обнародованный ФБР:

  • Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон
  • Бывший президент Барак Обама
  • Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан
  • Бывший генпрокурор Эрик Холдер
  • Член палаты представителей США от Демократической партии Максин Уотерс
  • Финансист Джордж Сорос, один из главных спонсоров Демократической партии США (он получил пакет еще в понедельник)

В среду была проведена эвакуация сотрудников CNN в Нью-Йорке: именно там нашли посылку, адресованную бывшему руководителю ЦРУ Джону Бреннану.

Также сообщалось о пакете, который был отправлен бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники ФБР.

Копірайт зображення CBS
Image caption В среду из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN

Что было в посылках?

Несколько источников среди правоохранителей говорят, что по информации, которая циркулирует среди следователей, в качестве взрывателя в бомбах были использованы небольшие цифровые часы, а взрывчатым веществом был порошок, который используется в пиротехнике.

Заряды в пластиковых трубках были начинены стеклом, которое должно было выполнить функцию поражающего элемента.

По мнению следователей, создавший бомбу стремился сделать ее как можно легче, чтобы бандероль с ней можно было отправить по почте через почтовый ящик, а не из отделения.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также заявил, что все посылки имеют приблизительно одинаковое содержание, однако отказался углубляться в детали.

Известно, что в посылке, отправленной на имя одного из комментаторов Си-эн-эн и бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, были взрывное устройство и подозрительный белый порошок.

Полиция и ФБР не исключают, что могут обнаружить новые пакеты.

Копірайт зображення FBI

"Атака на демократов"

Все адресаты посылок регулярно критикуются американскими консерваторами - особенно президентом Дональдом Трампом.

Некоторые члены Демократической партии уже обвинили Трампа в том, что своей агрессивной риторикой он умножает в американском обществе ненависть и насилие.

При этом нашлись и те, кто не исключает: "атака" была организована самими демократами, чтобы очернить оппонентов накануне промежуточных выборов в США.

Пока доказательств этой точки зрения нет, полиция не предоставила никакой информации о возможных подозреваемых.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Новости по теме