Бомбы в посылках для демократов: Трамп призвал к цивилизованности в политике

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Президент США Дональд Трамп призвал проявить большую цивилизованность в политике после того, как бывшим лидерам Демократической партии прислали посылки, в которых были найдены самодельные бомбы.

Подозрительные пакеты были отправлены, в частности, Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. Ни одна из посылок в итоге не взорвалась. Вскоре после этого ФБР начало уголовное расследование.

Комментарии президента многие расценили как лицемерие, так как сам Трамп часто использует риторику ненависти, когда критикует своих оппонентов и СМИ.

В среду президент США призвал правоохранительные органы задержать преступников, а американские медиа - прекратить сеять вражду.

"Все те, кто имеет отношение к политике, должны прекратить относиться к политическим оппонентам как к морально неполноценным людям, - заявил Трамп. - Никто не должен беспечно сравнивать политических противников с историческими злодеями, что часто происходит".

При этом президент не сказал ни слова о тех, кто получил посылки со взрывными устройствами.

Ранее глава CNN Джефф Зукер раскритиковал Трампа и пресс-секретаря Белого дома за то, что те, по его мнению, не понимают, что "слова имеют значение".

"В Белом доме демонстрируют полное непонимание серьёзности продолжающихся атак на СМИ", - заявил Зукер.

Кто получил посылки?

В среду власти США сообщили, что посылки были отправлены адресатам в Нью-Йорке, Вашингтоне и Флориде.

Вот полный список получателей, обнародованный ФБР:

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон

Бывший президент Барак Обама

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан

Бывший генпрокурор Эрик Холдер

Член палаты представителей США от Демократической партии Максин Уотерс

Финансист Джордж Сорос, один из главных спонсоров Демократической партии США (он получил пакет еще в понедельник)

В среду была проведена эвакуация сотрудников CNN в Нью-Йорке: именно там нашли посылку, адресованную бывшему руководителю ЦРУ Джону Бреннану.

Также сообщалось о пакете, который был отправлен бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники ФБР.

Копірайт зображення CBS Image caption В среду из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN

Что было в посылках?

Несколько источников среди правоохранителей говорят, что по информации, которая циркулирует среди следователей, в качестве взрывателя в бомбах были использованы небольшие цифровые часы, а взрывчатым веществом был порошок, который используется в пиротехнике.

Заряды в пластиковых трубках были начинены стеклом, которое должно было выполнить функцию поражающего элемента.

По мнению следователей, создавший бомбу стремился сделать ее как можно легче, чтобы бандероль с ней можно было отправить по почте через почтовый ящик, а не из отделения.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также заявил, что все посылки имеют приблизительно одинаковое содержание, однако отказался углубляться в детали.

Известно, что в посылке, отправленной на имя одного из комментаторов Си-эн-эн и бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, были взрывное устройство и подозрительный белый порошок.

Полиция и ФБР не исключают, что могут обнаружить новые пакеты.

Копірайт зображення FBI

"Атака на демократов"

Все адресаты посылок регулярно критикуются американскими консерваторами - особенно президентом Дональдом Трампом.

Некоторые члены Демократической партии уже обвинили Трампа в том, что своей агрессивной риторикой он умножает в американском обществе ненависть и насилие.

При этом нашлись и те, кто не исключает: "атака" была организована самими демократами, чтобы очернить оппонентов накануне промежуточных выборов в США.

Пока доказательств этой точки зрения нет, полиция не предоставила никакой информации о возможных подозреваемых.

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