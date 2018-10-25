Бомбы в посылках для демократов: Трамп призвал к цивилизованности в политике
Президент США Дональд Трамп призвал проявить большую цивилизованность в политике после того, как бывшим лидерам Демократической партии прислали посылки, в которых были найдены самодельные бомбы.
Подозрительные пакеты были отправлены, в частности, Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. Ни одна из посылок в итоге не взорвалась. Вскоре после этого ФБР начало уголовное расследование.
Комментарии президента многие расценили как лицемерие, так как сам Трамп часто использует риторику ненависти, когда критикует своих оппонентов и СМИ.
В среду президент США призвал правоохранительные органы задержать преступников, а американские медиа - прекратить сеять вражду.
"Все те, кто имеет отношение к политике, должны прекратить относиться к политическим оппонентам как к морально неполноценным людям, - заявил Трамп. - Никто не должен беспечно сравнивать политических противников с историческими злодеями, что часто происходит".
При этом президент не сказал ни слова о тех, кто получил посылки со взрывными устройствами.
Ранее глава CNN Джефф Зукер раскритиковал Трампа и пресс-секретаря Белого дома за то, что те, по его мнению, не понимают, что "слова имеют значение".
"В Белом доме демонстрируют полное непонимание серьёзности продолжающихся атак на СМИ", - заявил Зукер.
Кто получил посылки?
В среду власти США сообщили, что посылки были отправлены адресатам в Нью-Йорке, Вашингтоне и Флориде.
Вот полный список получателей, обнародованный ФБР:
- Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон
- Бывший президент Барак Обама
- Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан
- Бывший генпрокурор Эрик Холдер
- Член палаты представителей США от Демократической партии Максин Уотерс
- Финансист Джордж Сорос, один из главных спонсоров Демократической партии США (он получил пакет еще в понедельник)
В среду была проведена эвакуация сотрудников CNN в Нью-Йорке: именно там нашли посылку, адресованную бывшему руководителю ЦРУ Джону Бреннану.
Также сообщалось о пакете, который был отправлен бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники ФБР.
Что было в посылках?
Несколько источников среди правоохранителей говорят, что по информации, которая циркулирует среди следователей, в качестве взрывателя в бомбах были использованы небольшие цифровые часы, а взрывчатым веществом был порошок, который используется в пиротехнике.
Заряды в пластиковых трубках были начинены стеклом, которое должно было выполнить функцию поражающего элемента.
По мнению следователей, создавший бомбу стремился сделать ее как можно легче, чтобы бандероль с ней можно было отправить по почте через почтовый ящик, а не из отделения.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также заявил, что все посылки имеют приблизительно одинаковое содержание, однако отказался углубляться в детали.
Известно, что в посылке, отправленной на имя одного из комментаторов Си-эн-эн и бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, были взрывное устройство и подозрительный белый порошок.
Полиция и ФБР не исключают, что могут обнаружить новые пакеты.
"Атака на демократов"
Все адресаты посылок регулярно критикуются американскими консерваторами - особенно президентом Дональдом Трампом.
Некоторые члены Демократической партии уже обвинили Трампа в том, что своей агрессивной риторикой он умножает в американском обществе ненависть и насилие.
При этом нашлись и те, кто не исключает: "атака" была организована самими демократами, чтобы очернить оппонентов накануне промежуточных выборов в США.
Пока доказательств этой точки зрения нет, полиция не предоставила никакой информации о возможных подозреваемых.