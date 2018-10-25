Украина завоевала уже 12 медалей на "Играх непокоренных"

Копірайт зображення INVICTUS GAMES: TEAM UKRAINE Image caption Юрий Дмитренко (слева) после соревнований

Юрий Дмитренко выиграл серебряную медаль в метании диска на "Играх непокоренных". Для национальной сборной Украины это уже 12-я награда на нынешних соревнованиях.

Украинец уступил оппоненту из США, однако сумел обойти участника соревнований из Эстонии, который получил бронзовую медаль.

Дмитренко - ветеран АТО, участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014-2016 годах.

Новостью о призовом месте Юрий Дмитренко поделился на своей странице в Facebook: "Спасибо всем, кто поддерживал. И не забывайте, я здесь только потому, что наша армия удерживает наши восточные границы от орды. Это все для вас, воины! И в память о всех погибших", - написал он .

Игры непокоренных (Invictus Games) - мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных с инвалидностью. Игры проводятся с 2014 года и были основаны по инициативе британского принца Гарри.

В этом году они проходят в Австралии с 20 по 27 октября. Участники из разных стран соревнуются в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе.

Первую медаль на нынешних "Играх непокоренных" Украине принес Денис Фищук, получивший золото в велогонке.

Позже две золотые медали в гребле на тренажерах завоевали Александр Белобоков и Сергей Ильницкий.

Во вторник Александр Гавриленко занял первое место в соревнованиях по пауэрлифтингу.

24 октября медальную копилку национальной сборной пополнили еще семь медалей: пять серебряных и две бронзовых.

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