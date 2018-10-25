Apple и Samsung заплатят $17 млн за замедление работы смартфонов
Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал компании Apple и Samsung за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов.
На Apple наложен штраф в 11,4 миллиона долларов, на Samsung - 5,7 миллиона.
"Apple и Samsung осуществляли нечестную коммерческую практику", - сказано в решении итальянского регулятора.
Обе компании обвиняются в том, что они "умышленно придерживались коммерческой политики, направленной на использование недостатков некоторых деталей для снижения производительности своей техники с тем, чтобы убеждать потребителей покупать новые модели", - говорится в заявлении службы.
Кроме того, производители предлагали пользователям обновить программное обеспечение, не предупреждая о последствиях этого для работы устройств.
Апелляция
В Samsung говорят, что "разочарованы" решением итальянских властей и пообещали его обжаловать.
"Мы не выпускали программное обеспечение, снижающее производительность работы Galaxy Note 4, - говорят в компании. - Наоборот, в Samsung всегда разрабатывали обновления, позволяющие пользователям получить лучший опыт пользования смартфонами из всех возможных".
В Apple решение пока не прокомментировали.
Обе компании также должны обнародовать информацию о штрафах на итальянских версиях своих сайтов.
В декабре 2017 года Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора.
Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и раньше, но пользователи делились только своими собственными догадками по этому вопросу.