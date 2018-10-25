Apple и Samsung заплатят $17 млн за замедление работы смартфонов

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Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал компании Apple и Samsung за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов.

На Apple наложен штраф в 11,4 миллиона долларов, на Samsung - 5,7 миллиона.

"Apple и Samsung осуществляли нечестную коммерческую практику", - сказано в решении итальянского регулятора.

Обе компании обвиняются в том, что они "умышленно придерживались коммерческой политики, направленной на использование недостатков некоторых деталей для снижения производительности своей техники с тем, чтобы убеждать потребителей покупать новые модели", - говорится в заявлении службы.

Кроме того, производители предлагали пользователям обновить программное обеспечение, не предупреждая о последствиях этого для работы устройств.

Апелляция

В Samsung говорят, что "разочарованы" решением итальянских властей и пообещали его обжаловать.

"Мы не выпускали программное обеспечение, снижающее производительность работы Galaxy Note 4, - говорят в компании. - Наоборот, в Samsung всегда разрабатывали обновления, позволяющие пользователям получить лучший опыт пользования смартфонами из всех возможных".

В Apple решение пока не прокомментировали.

Обе компании также должны обнародовать информацию о штрафах на итальянских версиях своих сайтов.

В декабре 2017 года Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора.

Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и раньше, но пользователи делились только своими собственными догадками по этому вопросу.

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