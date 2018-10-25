Во Львове церковь Московского патриархата обклеили плакатами со Сталиным
Львовский храм Святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что подвергся "надругательству".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы львовской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
По данным епархии, в ночь на 21 октября неизвестные обклеили стены храма открытками с изображением Иосифа Сталина и надписями "Сталинский патриархат".
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"Напомним, что в феврале этого года храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся надругательству", - говорится в сообщении.
Епархия напомнили слова Вселенского патриарха Варфоломея, который призвал стороны воздержаться от насилия в связи с решением предоставить украинской православной церкви автокефалию.
А также слова президента Петра Порошенко, который гарантировал безопасность верующим и имущества всех церквей.
"К сожалению, в действиях неизвестных лиц, которые осквернили Свято-Владимирский храм мы не наблюдаем ни Христовой любви к ближним, ни стремления к миру", - возмущены в епархии.