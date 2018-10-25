НАТО проводит "крупнейшие учения". Украина - среди участников

Копірайт зображення Getty Images

В четверг, 25 октября, в Норвегии начались военные учения НАТО Trident Juncture.

В маневрах примут участие 65 кораблей, включая американский авианосец, 250 самолетов и вертолетов, 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч личного состава всех стран альянса.

В Trident Juncture будут задействованы подразделения из 31 государства. Помимо стран - членов альянса в них примут участие войска Швеции, Финляндии и Украины.

"В воздухе, на суше и на море - около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать совместно, чтобы защитить наше население и территории и сдержать потенциальных противников", - сообщили в альянсе.

По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Trident Juncture - "самые масштабные учения НАТО со времен Холодной войны".

"Trident Juncture - это четкий сигнал как нашим народам, так и любому потенциальному противнику: НАТО не ищет конфронтации, но мы готовы защищать всех союзников от угрозы", - добавил Столтенберг.

Завершатся маневры 7 ноября.

"Восток-2018"

В сентябре Россия провела на Дальнем Востоке крупнейшие за свою современную историю военные маневры "Восток-2018" с привлечением почти 300 тысяч военных. Это почти треть личного состава российской армии.

Копірайт зображення Getty Images

В них также были задействованы 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, а также более тысячи самолетов и вертолетов.

Сообщалось, что к учениям присоединился и Китай, который направил на 3200 военнослужащих, 900 единиц техники, 24 вертолета и 6 самолетов.

"Восток-2018" активно сравнивали с советскими учениями "Запад-81". По своему масштабу они были сопоставимы с крупной наступательной операцией времен Второй мировой войны.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram