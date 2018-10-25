Мощное наводнение на Кубани: потоки грязи и обрушившиеся мосты
- 25 октября 2018
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В Краснодарском крае после сильных ливней затопило несколько населенных пунктов. В ряде поселков Большого Сочи сошли сели, прекращено движение на федеральной трассе и железнодорожное сообщение. В Туапсинском районе погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести.
В социальных сетях жители выкладывают фото- и видеозаписи происходящего.
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Стихия разрушила мост в районе Макопсе на трассе между Сочи и Туапсе. . Никто никуда не едет. . Аномальный паводок на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи повредил подход к автодорожному мосту. Здесь разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Прекращено автомобильное сообщение между Туапсе и большей частью Лазаревского района Сочи. . #tipichkrd #типичныйкраснодар #краснодар #краснодарскийкрай #сочизатопило #сочи #туапсе #потопы
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По данным Интерфакса, в Туапсинском районе подтоплены более 1240 домовладений, в соседнем Апшеронском районе - 714 домовладений. Всего из Туапсинского и Апшеронского районов эвакуированы более 360 человек.
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Ул. Калараша. Речка вышла из берегов и смыла гараж. #Туапсе
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В Южном военном округе для ликвидации последствий наводнения привели в готовность более 350 военнослужащих.
По затопленному участку железой дороги Туапсе-Кривенковская не могут проехать 15 поездов. Пассажиры поезда "Ласточка" маршрута Майкоп - Сочи сообщили Интерфаксу, что в вагонах закончилась вода, не работают туалеты.
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Власти Сочи отмечают, что в городе есть запас продуктов, которые планируется поставлять в пострадавшие поселки.
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Водный путь на работу в пригороде Сочи. Речка Херота вышла из берегов. . Стихия бушевала в Краснодарском крае всю ночь. . Затоплены окрестности Сочи. Подтопления в Апшеронском районе. В Туапсе тоже не очень. . #tipichkrd #типичныйкраснодар #краснодар #сочи #сочизатопило #потоп #стихия . Видео от подписчика
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