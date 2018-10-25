Убийство Хашогги было умышленным - прокурор Саудовской Аравии

Копірайт зображення EPA

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было умышленным, заявила генпрокуратура Саудовской Аравии. Ранее власти страны утверждали, что журналиста убили случайно.

Как сообщает саудовское издание Ekhbariya, такие сведения были получены в результате совместного расследования спецслужб Саудовской Аравии и Турции.

По информации американских СМИ, глава ЦРУ Джина Хаспел ознакомилась с содержимым аудиозаписей, которые, предположительно, были сделаны во время убийства Хашогги.

Хаспел, как пишет американская пресса, дали прослушать аудиозаписи во время ее визита в Турцию, и это указывает на то, что турецкие спецслужбы дали доступ к своей ключевой улике.

На аудиозаписи, по всей видимости, зафиксированы моменты допроса и убийства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джина Хаспел посетила Турцию на этой неделе

Как сообщалось ранее, Хашогги мог включить запись звука на своих смарт-часах Apple Watch.

Аудиозапись, предположительно, была передана на смартфон, с которым синхронизировались часы, а также автоматически загружена в облачное хранилище iCloud. А телефон все это время оставался у невесты, которая ждала журналиста у входа в консульство.

Противоречивые версии

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста Хашогги было спланировано за много дней.

В своей речи Эрдоган также заявил, что следствие и суд по этому делу должны проходить в Стамбуле.

Хашогги пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Копірайт зображення EPA Image caption В Саудовской Аравии уверяют, что наследный принц Мухаммед ибн Салман не имеет к убийству никакого отношения

В течение трех недель Саудовская Аравия выдвигала противоречивые версии его исчезновения. Самую свежую из них Эр-Рияд огласил 22 октября - тогда Саудовская Аравия заявила, что журналиста действительно убили в консульстве, но произошло это случайно, в завязавшейся драке.

В интервью американскому телеканалу Fox министр иностранных дел Саудовской Аравии Ахмед аль-Джубейр принес соболезнования семье и близким Хашогги.

Испорченный имидж

Западные страны не поверили версии Эр-Рияда и потребовали более детальных объяснений.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в воскресенье, что Германия приостанавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не удовлетворен объяснениями саудовцев, но в то же время отметил, что прекращение поставок оружия больше навредило бы США, чем Эр-Рияду.

Накануне стало известно, что на форум "Инвестиционная инициатива будущего" в Саудовской Аравии отказались ехать бизнесмены и политики из США и Европы, а перед самим открытием форума его сайт взломали хакеры и выложили постеры, обвиняющие Саудовскую Аравию в поддержке терроризма.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс отказались от участия в международной конференции инвесторов в Саудовской Аравии.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в интервью CNN, что саудовские власти готовы быть максимально прозрачными в своем расследовании, так как обеспокоены имиджем страны.

"На самом деле нас больше всего огорчает то, что это испортило имидж королевства", - подчеркнул чиновник.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram