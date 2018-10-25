"Взрывные посылки" для критиков Трампа: теперь такую получил Де Ниро

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Подозрительный пакет, похожий на те, которые получили Хиллари Клинтон и Барак Обама, отправили в ресторан в Нью-Йорке, который принадлежит актеру Роберту Де Ниро, сообщают американские СМИ.

Ссылаясь на источники в полиции, NBC информирует, что устройство доставили в учреждение Tribeca Grill утром в четверг по местному времени.

Если этот инцидент связан с предыдущими посылками, это будет восьмое взрывное устройство, отправленное критикам политики президента США Дональда Трампа.

Де Ниро - открытый противник Трампа. Однажды он назвал американского президента "национальной катастрофой".

Департамент полиции Нью-Йорка заявил, что подозрительное устройство было получено, когда в здании ресторана никого не было, сообщает NBC.

Взрывные устройства начали рассылать с понедельника в Нью-Йорке, Вашингтоне и Флориде, сообщили в среду представители власти.

Первое нашли у дома миллиардера Джорджа Сороса, одного из крупнейших доноров Демократической партии.

По данным ФБР, устройства, в частности, получили следующие лица:

бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон

бывший президент Барак Обама

бывший глава ЦРУ Джон Бреннан

бывший генпрокурор Эрик Холдер

конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс

финансист и филантроп Джордж Сорос

Ни одно устройство не взорвалось. ФБР начало облаву, пытаясь поймать отправителя.

В среду президент США призвал правоохранительные органы задержать преступников, а американские СМИ - прекратить сеять вражду.

"Все имеющие отношение к политике должны прекратить относиться к политическим оппонентам как к морально неполноценным людям, - заявил Трамп. - Никто не имеет права беззаботно приравнивать оппонентов к историческим преступникам, как это часто делается".

При этом президент не сказал ни слова о тех, кто получил посылки со взрывными устройствами.

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