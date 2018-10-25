"Взрывные посылки" для критиков Трампа: теперь такую получил Де Ниро
Подозрительный пакет, похожий на те, которые получили Хиллари Клинтон и Барак Обама, отправили в ресторан в Нью-Йорке, который принадлежит актеру Роберту Де Ниро, сообщают американские СМИ.
Ссылаясь на источники в полиции, NBC информирует, что устройство доставили в учреждение Tribeca Grill утром в четверг по местному времени.
Если этот инцидент связан с предыдущими посылками, это будет восьмое взрывное устройство, отправленное критикам политики президента США Дональда Трампа.
Де Ниро - открытый противник Трампа. Однажды он назвал американского президента "национальной катастрофой".
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Департамент полиции Нью-Йорка заявил, что подозрительное устройство было получено, когда в здании ресторана никого не было, сообщает NBC.
Взрывные устройства начали рассылать с понедельника в Нью-Йорке, Вашингтоне и Флориде, сообщили в среду представители власти.
Первое нашли у дома миллиардера Джорджа Сороса, одного из крупнейших доноров Демократической партии.
По данным ФБР, устройства, в частности, получили следующие лица:
- бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон
- бывший президент Барак Обама
- бывший глава ЦРУ Джон Бреннан
- бывший генпрокурор Эрик Холдер
- конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс
- финансист и филантроп Джордж Сорос
Ни одно устройство не взорвалось. ФБР начало облаву, пытаясь поймать отправителя.
В среду президент США призвал правоохранительные органы задержать преступников, а американские СМИ - прекратить сеять вражду.
"Все имеющие отношение к политике должны прекратить относиться к политическим оппонентам как к морально неполноценным людям, - заявил Трамп. - Никто не имеет права беззаботно приравнивать оппонентов к историческим преступникам, как это часто делается".
При этом президент не сказал ни слова о тех, кто получил посылки со взрывными устройствами.