Японского журналиста освободили после трех лет плена в Сирии
Японского журналиста-фрилансера освободили после трех лет в плену боевиков на севере Сирии.
На видео, записанном на границе с Турцией, Дзюмпэй Ясуда подтвердил, что сейчас находится в безопасности.
Ясуда ранее уже попадал в плен в 2004 году в Ираке. Тогда его освободили через несколько дней.
Журналист исчез в июне 2015 года, когда уехал из Турции в Сирию делать репортаж о гражданской войне в стране.
По сообщениям, его держали в заложниках боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", связанной с Аль-Каидой (ранее известной как "Фронт ан-Нусра").
"Меня удерживали в Сирии 40 месяцев, сейчас я в Турции. Я в безопасности. Спасибо", - сказал Ясуда на видео, снятом в миграционном центре турецкого города Антакия около сирийской границы.
В город приехали японские дипломаты, чтобы подтвердить его личность.
Жена журналиста, узнав о его освобождении, расплакалась и сказала: "Спасибо за то, что молились за него и за то, что действовали".
Ясуду доставили самолетом в Стамбул, откуда он отправился в Японию. Вечером в четверг, 25 октября, он прибыл в Токио, сообщает NHK.
В интервью NHK с борта самолета журналист назвал плен "адом" и рассказал, что ничего не знал о том, что происходило в мире за три года.
Четыре месяца назад японский телеканал Nippon News Network показал видео с журналистом, записанное в октябре 2017 года.
"Я надеюсь, что со всей моей семьей все хорошо, - сказал тогда Ясуда. - Хочу вас увидеть".
Группировка требовала за освобождение журналиста 10 млн долларов, сообщало издание Japan Times.
Главный секретарь Кабинета министров Японии Йошихиде Суга отрицает уплату выкупа. "Такого никогда не было", - сказал чиновник журналистам.
Неправительственная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что журналиста освободили благодаря финансовой помощи Катара и Турции.
Катар ранее помогал в освобождении других заложников, которых удерживали вооруженные группировки в Сирии, в частности американского журналиста Питера Тео Кертиса, освобожденного в 2014 году.
Катар отрицает уплату выкупов, но власти страны критиковали за передачу сотен миллионов долларов для освобождения 26 граждан Катара, в частности нескольких членов королевской семьи, похищенных в Ираке.
Власти Японии критиковали за то, как страна реагировала на предыдущие похищения своих граждан в Сирии.
В начале 2015 года боевики "Исламского государства" отрезали голову японскому журналисту Кэндзи Гото, которого держали в заложниках.
За неделю до этого исламисты якобы обезглавили другого японца Харуну Юкаву.