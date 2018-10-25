Японского журналиста освободили после трех лет плена в Сирии

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Дзюмпэй Ясуда появился на видео, записанном в Турции

Японского журналиста-фрилансера освободили после трех лет в плену боевиков на севере Сирии.

На видео, записанном на границе с Турцией, Дзюмпэй Ясуда подтвердил, что сейчас находится в безопасности.

Ясуда ранее уже попадал в плен в 2004 году в Ираке. Тогда его освободили через несколько дней.

Журналист исчез в июне 2015 года, когда уехал из Турции в Сирию делать репортаж о гражданской войне в стране.

По сообщениям, его держали в заложниках боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", связанной с Аль-Каидой (ранее известной как "Фронт ан-Нусра").

"Меня удерживали в Сирии 40 месяцев, сейчас я в Турции. Я в безопасности. Спасибо", - сказал Ясуда на видео, снятом в миграционном центре турецкого города Антакия около сирийской границы.

В город приехали японские дипломаты, чтобы подтвердить его личность.

Жена журналиста, узнав о его освобождении, расплакалась и сказала: "Спасибо за то, что молились за него и за то, что действовали".

Копірайт зображення REUTERS Image caption Жена Дзюмпэя Ясуды проводила кампанию за его освобождение

Ясуду доставили самолетом в Стамбул, откуда он отправился в Японию. Вечером в четверг, 25 октября, он прибыл в Токио, сообщает NHK.

В интервью NHK с борта самолета журналист назвал плен "адом" и рассказал, что ничего не знал о том, что происходило в мире за три года.

Четыре месяца назад японский телеканал Nippon News Network показал видео с журналистом, записанное в октябре 2017 года.

"Я надеюсь, что со всей моей семьей все хорошо, - сказал тогда Ясуда. - Хочу вас увидеть".

Группировка требовала за освобождение журналиста 10 млн долларов, сообщало издание Japan Times.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Йошихиде Суга отрицает уплату выкупа. "Такого никогда не было", - сказал чиновник журналистам.

Копірайт зображення Reuters Image caption Журналист Ясуда исчез после того, как пересек турецко-сирийскую границу, где снято это фото

Неправительственная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что журналиста освободили благодаря финансовой помощи Катара и Турции.

Катар ранее помогал в освобождении других заложников, которых удерживали вооруженные группировки в Сирии, в частности американского журналиста Питера Тео Кертиса, освобожденного в 2014 году.

Катар отрицает уплату выкупов, но власти страны критиковали за передачу сотен миллионов долларов для освобождения 26 граждан Катара, в частности нескольких членов королевской семьи, похищенных в Ираке.

Власти Японии критиковали за то, как страна реагировала на предыдущие похищения своих граждан в Сирии.

В начале 2015 года боевики "Исламского государства" отрезали голову японскому журналисту Кэндзи Гото, которого держали в заложниках.

За неделю до этого исламисты якобы обезглавили другого японца Харуну Юкаву.

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