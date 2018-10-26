В Британии женщинам разрешили служить во всех родах войск

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Женщинам впервые разрешили вступать в ряды любых британских войск, сообщил министр обороны Великобритании.

Гэвин Уильямсон заявил, что отныне для женщин в Великобритании открыты все военные специальности во всех видах войск, включая подразделения сил спецопераций, такие как Специальная воздушная служба (SAS).

Ограничения на службу женщин в войсках ближнего боя в Британии сняли в 2016 году.

Королевский бронетанковый корпус, соответствующий бронетанковым войскам, стал первым наземным подразделением ближнего боя, принимающим в свои ряды женщин, в ноябре 2016 года.

С тех пор в этом корпусе служили или проходили тренировки для службы около 35 женщин.

Допуск женщин к службе в подразделениях ближнего боя происходит постепенно.

Сейчас женщины, которые уже служат в британской армии, могут подаваться на службу в Королевской морской пехоте и в пехотных войсках.

Вскоре после необходимых тренировок они смогут присоединиться к подразделениям сил специальных операций, в том числе к SAS.

Гэвин Уильямсон рассказал BBC News: "Мы очень ждем женщин в рядах Специальной воздушной службы и Специальной лодочной службы".

"Ценность, которую они принесут, их влияние будут феноменальными, и все службы с нетерпением ждут их", - отметил министр обороны Великобритании.

Копірайт зображення PA Image caption Кэт Диксон (в центре) надеется, что ее пример вдохновит других

Младший капрал Кэт Диксон, которая служит в Королевском йоменском полку Уэссекса, - первая женщина, ставшая танкистом-наводчиком в своем полку. К армейскому резерву она присоединилась 2,5 года назад.

"Не хочу говорить, что я первопроходец, но хочу, чтобы моему примеру последовали. Думаю, женщины могут многое предложить", - говорит Диксон.

"Если вы отвечаете необходимым требованиям, не думаю, что должно быть что-то недоступное, но нужно отвечать одинаковым требованиям", - считает британка.

Она рассказала, что физические испытания, через которые ей пришлось пройти, были сложными, но добавляет, что для женщин это трудно, но не невозможно.

"Парни из батальона очень меня поддерживали, - говорит танкистка. - Ты просто одна из них. Когда на тебе все это снаряжение, это уже не имеет значения".

А вот полковник-пенсионер Ричард Кемп считает, что новая политика может "стоить жизней".

"По моему опыту, если есть команда людей, то даже если есть одна или две женщины, это может стать поводом для раздора", - говорит Кемп.

"Я не виню женщин, но все, что подрывает командную работу, будет стоить жизней", - добавил бывший военный.

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