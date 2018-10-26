Украинцы получили больше всего видов на жительство в ЕС в 2017 году

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Украинцы получили наибольшее количество новых видов на жительство в странах ЕС в 2017 году - 21% от их общего количества или почти 662 тысячи. Об этом сообщает Евростат.

88% видов на жительство выдала украинцам Польша - более 585 тысяч. Большинство выданных Польшей удостоверений обусловлены трудоустройством.

Кроме того, украинцы заняли первое место по количеству выданных иностранцам видов на жительство в Чехии - 19 тысяч, в Эстонии - 1,3 тысячи, в Литве - 4,7 тысячи, в Венгрии - 7,8 тысячи, в Словакии - 4,3 тысячи.

Также немало украинцев получили эти документы в Дании - 3,1 тысячи и Латвии - 1,5 тысячи.

Основной причиной выдачи видов на жительство украинцам в странах ЕС является трудоустройство - 87,7%.

4% получили такие документы для воссоединения семьи, 3,5% - для получения образования.

Кто еще среди лидеров?

В целом страны ЕС в прошлом году выдали 3,1 млн видов на жительство.

Половина видов на жительство иностранцам пришлась на граждан семи стран. На втором после украинцев месте оказались сирийцы - 223 тысячи, которые получили документы преимущественно в Германии.

Далее идут китайцы - 193 тысячи, индийцы - 163 тысячи, американцы - 147 тысяч. Они преимущественно получали вид на жительство в Великобритании.

108 тысяч видов на жительство получили марокканцы, 41% из них поселились в Испании.

Граждане Афганистана получили 87 тысяч видов на жительство в странах СС, 61% из них поселился в Германии.

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