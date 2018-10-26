Украинцы получили больше всего видов на жительство в ЕС в 2017 году
Украинцы получили наибольшее количество новых видов на жительство в странах ЕС в 2017 году - 21% от их общего количества или почти 662 тысячи. Об этом сообщает Евростат.
88% видов на жительство выдала украинцам Польша - более 585 тысяч. Большинство выданных Польшей удостоверений обусловлены трудоустройством.
Кроме того, украинцы заняли первое место по количеству выданных иностранцам видов на жительство в Чехии - 19 тысяч, в Эстонии - 1,3 тысячи, в Литве - 4,7 тысячи, в Венгрии - 7,8 тысячи, в Словакии - 4,3 тысячи.
Также немало украинцев получили эти документы в Дании - 3,1 тысячи и Латвии - 1,5 тысячи.
Основной причиной выдачи видов на жительство украинцам в странах ЕС является трудоустройство - 87,7%.
4% получили такие документы для воссоединения семьи, 3,5% - для получения образования.
- Личная евроинтеграция: как "утекают мозги" из Украины и можно ли их вернуть
- Мигранты или инвесторы: кто больше вкладывает в экономику Украины?
- За длинным злотым. Как украинцы спасают экономику Польши
- Как влияет на экономику Украины трудовая миграция
Кто еще среди лидеров?
В целом страны ЕС в прошлом году выдали 3,1 млн видов на жительство.
Половина видов на жительство иностранцам пришлась на граждан семи стран. На втором после украинцев месте оказались сирийцы - 223 тысячи, которые получили документы преимущественно в Германии.
Далее идут китайцы - 193 тысячи, индийцы - 163 тысячи, американцы - 147 тысяч. Они преимущественно получали вид на жительство в Великобритании.
108 тысяч видов на жительство получили марокканцы, 41% из них поселились в Испании.
Граждане Афганистана получили 87 тысяч видов на жительство в странах СС, 61% из них поселился в Германии.