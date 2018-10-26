Цифровой Рембрандт? В США продали картину, созданную искусственным интеллектом

Копірайт зображення TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Image caption "Портрет Эдмонда Беллами", созданный методом французского коллектива Obvious, продали на аукционе Christie's

Картину, которую создала программа искусственного интеллекта, продали на аукционе в Нью-Йорке за 432 тысячи долларов.

Эта сумма значительно превышает цену в 7-10 тысяч долларов, которую аукционный дом Christie's рассчитывал выручить за это произведение.

"Портрет Эдмонда Беллами" - результат работы парижского творческого коллектива Obvious, состоящего из трех художников, которые пытаются совместить искусство и искусственный интеллект.

Алгоритм создал картину на основе базы из 15 тысяч портретов, написанных с XIV по XX век.

Для генерирования образа алгоритм сравнивает собственную работу с настоящими картинами в базе и работает до тех пор, пока не увидит, что его работа идентична.

Портрет стал первым произведением искусства, созданным искусственным интеллектом, которое продали в большом аукционном доме.

"Искусственный интеллект - это лишь одна из нескольких технологий, которые будут иметь влияние на рынок искусства в будущем, хотя сейчас слишком рано предполагать, какими могут быть эти изменения", - отметил специалист Christie's Ричард Ллойд, который организовал торги.

Портрет Эдмонда Беллами - один из серии портретов мнимой семьи Беллами, созданной искусственным интеллектом. В правом нижнем углу алгоритм, как истинный художник, поставил свою подпись - сложную формулу.

Копірайт зображення TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Image caption Искусственный интеллект коллектива Obvious имеет собственную подпись, как можно увидеть на "Портрете Эдмонда Беллами"

Картина выглядит якобы незавершенной - лицо у мужчины размыто. Это может быть связано с тем, что портреты - слишком сложный жанр для искусственного интеллекта, поскольку машина не может распознавать все особенности черт лица так, как это делают люди.

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