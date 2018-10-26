Напавшая ранила ножом 14 детей в детском саду в Китае

Копірайт зображення VCG via Getty Images Image caption Напавшая ранила ножом по меньшей мере 14 детей (архивное фото)

По меньшей мере 14 детей получили ножевые ранения во время нападения на детский сад в городе Чунцин на юго-западе Китая.

Как сообщает полиция, 39-летняя женщина вошла в детское учреждение с кухонным ножом в пятницу утром, когда дети играли на площадке.

Мотивы нападения остаются неизвестными, хотя некоторые местные СМИ сообщают, что женщина была недовольна действиями властей.

Напавшую арестовали на месте инцидента.

На видео, которые распространили в соцсетях, видно, как раненых детей выводят из детсада. У некоторых из них видны порезы на лицах.

На других видео видно, как напавшую забирают полицейские.

Местные СМИ сообщили, что двое детей погибли, однако полиция это опровергла и призвала не распространять слухи.

Вооруженные нападения - достаточно редкое явление в Китае, однако в последние годы в стране случаются нападения с ножами на школы и детсады, не связанные между собой.

Обычно их совершают люди, которые хотят отомстить чиновникам или конкретным лицам, или больные психическими расстройствами.

В апреле этого года девять школьников погибли после того, как на них напал 28-летний мужчина, когда они шли домой.

По сообщениям, в детстве над напавшим издевались в школе. Его казнили в сентябре.

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