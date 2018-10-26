Напавшая ранила ножом 14 детей в детском саду в Китае
По меньшей мере 14 детей получили ножевые ранения во время нападения на детский сад в городе Чунцин на юго-западе Китая.
Как сообщает полиция, 39-летняя женщина вошла в детское учреждение с кухонным ножом в пятницу утром, когда дети играли на площадке.
Мотивы нападения остаются неизвестными, хотя некоторые местные СМИ сообщают, что женщина была недовольна действиями властей.
Напавшую арестовали на месте инцидента.
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На видео, которые распространили в соцсетях, видно, как раненых детей выводят из детсада. У некоторых из них видны порезы на лицах.
На других видео видно, как напавшую забирают полицейские.
Местные СМИ сообщили, что двое детей погибли, однако полиция это опровергла и призвала не распространять слухи.
Вооруженные нападения - достаточно редкое явление в Китае, однако в последние годы в стране случаются нападения с ножами на школы и детсады, не связанные между собой.
Обычно их совершают люди, которые хотят отомстить чиновникам или конкретным лицам, или больные психическими расстройствами.
В апреле этого года девять школьников погибли после того, как на них напал 28-летний мужчина, когда они шли домой.
По сообщениям, в детстве над напавшим издевались в школе. Его казнили в сентябре.