Канадские врачи смогут прописывать пациентам искусство

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Врачи из канадского города Монреаль скоро смогут прописывать своим пациентам посещение музея.

Местная лекарственная организация и Монреальский музей искусств объявили о совместном проекте, который позволит врачам выписывать пациентам "рецепты" на посещение музея.

В случае, если человек будет посещать музей по назначению врача, билет будет бесплатным.

Это первая подобная инициатива в мире. Ожидается, что проект заработает уже 1 ноября.

На первом этапе каждый врач - член Ассоциации франкоязычных врачей Канады - сможет выписать до 50 таких "рецептов".

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Директор музея Натали Бондил уверена, что скоро мир поймет: культурный опыт имеет такие же преимущества для здоровья, как и, например, физическая активность.

По ее словам, спокойная и вдохновляющая атмосфера музея может поднять настроение, улучшить самочувствие и позволит пациентам пережить новый опыт - за пределами их болезни.

Если проект окажется успешным, инициативу подхватят и другие музеи по всему миру, надеется г-жа Бондил.

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Доктор Хелен Бойер из Ассоциации франкоязычных врачей Канады говорит, что есть много исследований, доказывающих что искусство действительно позитивно влияет на здоровье.

"Я уверена, что мои пациенты будут в восторге от возможности посетить музей и облегчить свои страдания", - говорит она.

Врачи смогут прописывать посещение музея пациентам, имеющим проблемы как с психическим, так и с физическим здоровьем.

Идею о том, что искусство - это хорошее лекарство, поддерживают не только в Канаде, но и в других странах мира.

В 2017 году комиссия парламента Великобритании обнародовала отчет, в котором говорится о позитивном влиянии искусства на состояние здоровья человека.

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