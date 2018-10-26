Канадские врачи смогут прописывать пациентам искусство
Врачи из канадского города Монреаль скоро смогут прописывать своим пациентам посещение музея.
Местная лекарственная организация и Монреальский музей искусств объявили о совместном проекте, который позволит врачам выписывать пациентам "рецепты" на посещение музея.
В случае, если человек будет посещать музей по назначению врача, билет будет бесплатным.
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Это первая подобная инициатива в мире. Ожидается, что проект заработает уже 1 ноября.
На первом этапе каждый врач - член Ассоциации франкоязычных врачей Канады - сможет выписать до 50 таких "рецептов".
Директор музея Натали Бондил уверена, что скоро мир поймет: культурный опыт имеет такие же преимущества для здоровья, как и, например, физическая активность.
По ее словам, спокойная и вдохновляющая атмосфера музея может поднять настроение, улучшить самочувствие и позволит пациентам пережить новый опыт - за пределами их болезни.
Если проект окажется успешным, инициативу подхватят и другие музеи по всему миру, надеется г-жа Бондил.
Доктор Хелен Бойер из Ассоциации франкоязычных врачей Канады говорит, что есть много исследований, доказывающих что искусство действительно позитивно влияет на здоровье.
"Я уверена, что мои пациенты будут в восторге от возможности посетить музей и облегчить свои страдания", - говорит она.
Врачи смогут прописывать посещение музея пациентам, имеющим проблемы как с психическим, так и с физическим здоровьем.
Идею о том, что искусство - это хорошее лекарство, поддерживают не только в Канаде, но и в других странах мира.
В 2017 году комиссия парламента Великобритании обнародовала отчет, в котором говорится о позитивном влиянии искусства на состояние здоровья человека.