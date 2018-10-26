Филарет спрогнозировал, сколько епископов УПЦ МП присоединятся к новой церкви

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В пятницу, 26 октября, предстоятель УПЦ Киевского патриархата провел пресс-конференцию о будущем независимой украинской церкви.

Филарет среди прочего заявил, что помешать объединению украинских церквей на этом этапе уже никто не сможет.

По его словам, следующий шаг на пути к образованию единой независимой Украинской церкви - созыв объединительного собора.

"Он будет состоять из трех церквей: Киевского патриархата - это более 40 епископов, Автокефальной церкви - 12 епископов и говорят, что как минимум 10 епископов Московского патриархата. То есть из этих епископов будет созван Собор, и на этом Соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей в одну Украинскую православную церковь", - отметил Филарет.

Когда именно состоится такой объединительный собор, пока не известно. Ранее предстоятель УПЦ КП заявлял, что дату должен определить Вселенский патриарх.

После решения о создании единой Украинской православной церкви объединительный собор изберет предстоятеля и определится с уставом новосозданной церкви, говорит Филарет.

Только после этого новоизбранный предстоятель получит от Вселенского патриарха Томос об автокефалии.

Как будет происходить переход приходов в единую церковь

По словам предстоятеля УПЦ КП, переход приходов в новую украинскую церковь будет происходить путем голосования прихожан.

"Механизм - это собрание всего прихода. Если две трети прихода проголосуют за то, чтобы остаться в русской церкви, значит этот приход будет принадлежать русской церкви".

"Если же две трети прихожан проголосуют за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь", - рассказал Филарет.

Он отметил, что переход из одной церкви в другую может быть исключительно добровольным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Варфоломей

Автокефалия для Украины

В середине октября синод Вселенского патриархата в Константинополе подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию (независимость) православной церкви, которую в недалеком будущем планируют создать в Украине.

Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему с главы непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и отменил документ 17-го века, по которому, как считает РПЦ, в юрисдикцию были переданы территории нынешней Украины.

Решение о предоставлении автокефалии вызвало конфликт с РПЦ: Московский патриархат назвал его незаконным и объявил о разрыве отношений с Константинополем.

Вселенский патриархат, в свою очередь, заявил, что общение с Московским патриархатом прерывать не будет.

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