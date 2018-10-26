"Вертолетную площадку" Януковича передали Киеву: что с ней будет дальше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Конгрессно-выставочный центр "Парковый" с вертолетной площадкой передано в управление общины Киева

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" с вертолетной площадкой передали в управление общины Киева. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передало этот объект киевскому коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения".

"Мы будем менять негативный имидж этого объекта, проводить общегородские мероприятия и сделаем объект открытым для общества", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, выставочный центр будут использовать для культурных и социальных проектов, а вертолетная площадка после технической ревизии сможет использовать санитарная авиация, чтобы перевозить раненых военных из Донбасса.

Длительное возвращение

"Вертолетную площадку" Януковича построили в зеленой зоне Киева на склонах Днепра в 2012 году. Она принадлежала компании "Амадеус Ко", которую в ГПУ связывают с экс-президентом Виктором Януковичем.

В 2014 году Генпрокуратура начала расследование по факту выделения земли под строительство центра "Парковый" во времена мэра Киева Леонида Черновецкого, были открыты уголовные производства в отношении "Амадеус Ко" и бывших должностных лиц КГГА.

В июле 2017 года ГПУ сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому. Его обвинили в незаконном изъятии земли для строительства вертолетной площадки путем злоупотребления властью или служебным положением, а также нанесении ущерба общине Киева на сумму 250 млн грн.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева арестовал и запретил использовать земельные участки площадью более 2 га и 5 объектов недвижимого имущества, находящихся на Парковой дороге.

Суд постановил передать имущество на хранение государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

16 октября 2017 года представители партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор" заняли так называемую "вертолетную площадку" экс-президента Виктора Януковича в Киеве. Они утверждали, что, несмотря на решение суда, здание продолжает приносить доходы людям из окружения Януковича и требовали его национализации.

Копірайт зображення УНІАН Image caption В октябре 2017 года центр "Парковый" заняли представители праворадикальных сил

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал действия праворадикальных сил.

"Иногда примером того, как можно стучать в открытые двери, является абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть в государственную собственность, когда она уже решением прокуратуры и есть в государственной собственности, только на законных основаниях, и ожидает решения суда", - отметил президент.

"Этот объект - в собственности государства! Генеральная прокуратура Украины за него долго боролась в судах!" - прокомментировала тогда захвата площадки спикер ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

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