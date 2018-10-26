Беларусь придет в Украину не на танках, а на комбайнах: что еще обещает Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что его страна заинтересована в том, чтобы в Украине как можно быстрее наступил мир.

Об этом он заявил на первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле во время визита президента Украины Петра Порошенко.

"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если можем что-то для вас сделать - мы готовы", - заявил Лукашенко украинскому коллеге.

Он отметил, что между Россией и Украиной утрачено доверие, и это затрудняет решение ситуации на Донбассе.

"Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно, и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради одного - ради мира", - заявил белорусский президент.

Президент Беларуси заверил, что Минск настроен к Украине исключительно миролюбиво.

"Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Мы если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это услышали некоторые военные в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках", - подчеркнул президент Беларуси.

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Порошенко напомнил, что именно в белорусской столице проходят заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, и поблагодарил за это коллегу.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну", - заявил Петр Порошенко.

Он заверил, что Украина заинтересована в товарах из Беларуси. И выразил надежду, что товарооборот между странами возрастет более чем вдвое - до 10 млрд долларов.

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