Что известно о подозреваемом в рассылке бомб

Копірайт зображення Reuters Image caption Задержание Сайока. На фото он второй справа

В пятницу утром по времени Восточного побережья США полиция штатов Нью-Йорк и Флорида и агенты ФБР арестовали главного подозреваемого в отправлении посылок со взрывчатыми веществами ключевым фигурам Демократической партии и спонсорам демократов и в редакцию телеканала, неоднократно критиковавшего деятельность нынешней администрации Белого дома.

Это произошло в городке Плантейшн, в дальнем предместье Майами на юге штата Флорида.

После ареста полиция взялась за фургон, принадлежавший подозреваемому. Его накрыли пленкой и, не открывая, увезли в специальную лабораторию Федерального бюро расследований - подальше от посторонних глаз.

ВВС собрала всю доступную информацию о почтовом террористе.

Банкрот, бомбист, вышибала, стриптизер и сторонник Трампа

Сезару Альтьери Сайоку-младшему 56 лет. Это белый полноватый мужчина с редкими волосами.

В начале 80-х он поступил в Бревард-колледж. На сайте учебное заведение описывается как маленький, частный вуз с гуманитарным уклоном, расположенный Северной Каролине. В нем учатся всего 705 студентов, рассчитывающих получить степень бакалавра. Стоимость обучения - около 28 тысяч долларов в год. Руководство Бревард-колледжа подтвердило ВВС: Сайок был их студентом, учился недолго - всего 3 семестра, обучение не окончил.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одно из старых полицейских фото Сайока

На своей странице в социальной сети LinkedIn Сайок также указал, что учился в северокаролинском университете High Point - учебное заведение в своем письменном комментарии ВВС сообщило, что этот человек никогда не был их студентом.

В 1991 году Сайока впервые арестовали за кражу. Затем - за мошенничество, воровство в особо крупных размерах. В 2002 году он был арестован по обвинению в терроризме - согласно судебным документам штата Флорида, мужчина неоднократно звонил в компанию Power and Light и угрожал взорвать их офис и устроить теракт похуже того, что произошел 11 сентября 2001 года, если в его доме отключат электричество. Сайок признал себя виновным и был приговорен к условному сроку.

В 2012 году мужчина признал себя банкротом - он был должен 21 109 долларов, получал в среднем 992 доллара и тратил чуть больше тысячи. Он жил вместе с матерью и когда судебные приставы описывали его имущество, они отметили, что мужчине принадлежит только одежда и 11-летний "Шевроле Тахо" с пробегом в 458 тысяч километров. Мебель в доме принадлежала матери Сайока.

В 2013 он был арестован по обвинению в преступлении третьей степени - Сайок пытался вынести вещи из универмага Macy's, его поймали и он оказал сопротивление, познее, следователи расценили эти действия как физическое насилие.

Адвокат мужчины написал ходатайство в суд с просьбой разрешить его подзащитному путешествовать - по его словам, тот работал менеджером мужских развлекательных шоу, в том числе координировал заявки, продажи сопутствующих товаров и зарабатывал 100-200 долларов в день. Но эта сумма, согласно ходатайству, могла значительно сократиться, если у обвиняемого не будет разрешения на путешествия. Тогда документ также подписал работодатель Сайока Тони Валентайн.

После ареста его бывшего сотрудника, Валентайн рассказал, что "не видел этого чудика 5-6 лет".

Сайок работал у него, а также во Флориде, Северной Каролине и Миннесоте стриптизером, он также подрабатывал "на одного мужика из Оклахомы" и делал свои собственные программы.

Как правило, Сайок выступал в рамках программы "Выездной девичник", отличался от других коллег по цеху и был несколько чудным, много времени проводил в спортзале, "как тупой качок". Валентайн также отметил, что никогда бы не взял его на полную ставку, потому что "Сайок болтался то туда, то сюда, брался за разные дела и жил как кочевник", иногда подрабатывая вышибалой в клубах, где исполняли женский стриптиз.

Его последнее место работы - New River Pizza &Fresh Kitchen, где Сайок в течение нескольких месяцев развозил пиццу и уволился в январе 2018 года.

По словам менеджера компании Дебры Гурегян "он был с приветом, лучшего слова и не подберешь, с ним явно что-то было не так".

Он развозил пиццу на том самом белом минивене, оклеенном фотографиями Трампа и Пенса, а также карикатурами на демократов, и компания New River Pizza неоднократно просила Сайока парковать машину так, чтобы ее не было видно клиентам. Гурегян, впрочем, охарактеризовала своего бывшего сотрудника, как хорошего водителя - "таких сложно найти". Его отношения с коллегами, впрочем, не складывались: мужчина неоднократно писал и говорил вещи расистского характера. По ее словам, он ненавидел геев, афроамериканцев и евреев.

Копірайт зображення Reuters Image caption Он ездил на белом минивене, оклеенном фотографиями Трампа и Пенса

В судебном иске, поданном против Сайока, его род занятий и послужной список описывается так: он работал в индустрии стриптиза более 35 лет, он был профессиональным рестлером, танцором, профессиональным футболистом, игравшим в Милане и выступавшим за команду по американскому футболу в Аризоне.

Согласно публично доступным документам, Сайок - зарегистрированный сторонник Республиканской партии США.

Что Сайок писал в соцсетях?

Профили в соцсетях, которые, наиболее вероятно, принадлежат Сайоку, пестрят историями о теориях заговора и постами с выражением ненависти к демократам.

В некоторых твитах он рассказывает о том, что выживших в школьной бойне в городе Паркленд подкупил Джордж Сорос. Он также публиковал видео, которое снял на встрече с Трампом - там он поздравляет президента США с днем рождения, называя его "самым великим Трампом-Трампом-Трампом".

Что за наклейки были на фургоне Сайока?

Минивен бомбиста был оклеен фотографиями Дональда Трампа и Майка Пенса, а также изображениями ведущих демократов, многие из изображений были карикатурными и с мишенями на лицах.

Среди них - бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и ее муж, президент Билл Клинтон, бывший президент Обама и его жена Мишель, бывшие генпрокуроры Эрик Холдер и Лоретта Линч, режиссер Майкл Мур и бывшая руководитель Национального демократического комитета Дебби Вассерман-Шульц, от имени которой рассылались посылки со взрывчатыми механизмами.

Еще один постер на машине гласит: "Нечестное СМИ: CNN - отстой".

Что ему грозит?

По данным правоохранительных органов, мужчина отправил 13 пакетов, осознавая, что их содержимое может убить, покалечить, испугать не только получателей, но и сотрудников почты (согласно американскому законодательству, пересылка взрывчатых веществ или механизмов - серьезное правонарушение).

Копірайт зображення EPA Image caption Выследить Сайока удалось, благодаря отпечаткам пальцев, обнаруженным на одной из посылок

Он также готовил покушения на бывших президентов США и первых лиц государства, действующих конгрессменов и сенаторов, мецената, отставных разведчиков. Пакет, отправленный Сайоком парализовал работу нью-йоркского бюро одного из самых крупных в мире телеканалов - CNN.

В общей сложности Сайок отправил пакеты 11 адресатам. Полный список получателей посылок выглядит так:

Джордж Сорос (он получил одну посылку на свой домашний адрес, другая пришла в офис основанного им "Открытого общества")

Бывший президент Барак Обама

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон

Конгрессмены Дебби Вассерман-Шульц (ей "вернулся" пакет, отправленный генпрокурору Эрику Холдеру) и Максин Вотерс

Вице-президент Джо Байден

Сенаторы Кори Букер и Камала Харрис

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и экс-руководитель Национальной разведки США Джеймс Клеппер (посылки для них были отправлены на адрес Си-эн-эн в Нью-Йорке, где оба работают комментаторами)

Актер Роберт де Ниро (пакет был отправлен в его ресторан).

Все отправленные пакеты содержали самодельные взрывные устройства. За отправку этих посылок Сайоку грозит 48 лет тюрьмы.

Как его поймали?

На одном из пакетов, отправленном на адрес конгрессвумен Максин Вотерс, был обнаружен отпечаток пальца, который после проверки баз данных правоохранительных органов, оказался идентичным отпечатку Сезара Сайока. Он также оставил образец ДНК на пакете, отправленном Бараку Обаме - он совпал с уже существующим в базе полиции Флориды.

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