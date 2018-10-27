Копірайт зображення UKRINFORM

Грузовик со стадом из 300 овец, который почти две недели простоял в морском порту под Одессой, отправили в Тульчин на утилизацию.

Живой груз вернули из Турции, где отказались от товара из Украины. Грузовик не выпустили из порта, многие животные умерли.

Власти собираются утилизировать стадо.

Активисты протестуют против жестокого обращения с животными.

Почему люди протестуют?

В субботу, 27 октября, фура с овцами наконец выехала в город Тульчин в Винницкой области, где находится специальная площадка для утилизации.

Перед этим активисты всю ночь блокировали выезд грузовика с территории порта "Черноморск", где он стоял все это время

Активисты зоозащитных организаций и "Национального корпуса" дежурили у ворот, стараясь не допустить выезда фуры без сопроводительных документов, которые должна была предоставить владелица. На место также прибыла полиция.

Копірайт зображення ANIMAL-SOS-ODESSA Image caption Зоозащитники всю ночь блокировали выезд грузовика

Активисты утверждают, что овец хотят забрать без документов и всех "сжечь живьем". Они намерены сопровождать фуру, чтобы не допустить убийства здоровых животных.

Защитники животных говорят, что ситуация катастрофическая - из грузовика, по их словам, течет трупный яд, поскольку многие животные умерли.

Активисты согласились выпустить грузовик, поскольку это было условием выпуска живых овец.

"Нам пообещали, что там обустроят карантинную площадку для живых овец, обещали сделать все необходимые анализы, чтобы выяснить опасны они или нет", - рассказала BBC News Украина представительница зоозащитной организации "Animal-SOS-Одесса" Виктория Кузьмина, которая вместе с другими активистами поехала за фурой в Тульчин.

Кузьмина рассказала, что активисты накормили животных и дали им воду: "Было привезено много галлонов воды, сено, фрукты и овощи".

Копірайт зображення Национальный Корпус - Одесса Image caption Активисты накормили голодных животных

Определить сколько животных умерло, а сколько осталось в живых, - трудно, говорит активистка Яна Титаренко, которая всю ночь дежурила возле порта.

"Животные размещены в фуре в три яруса, когда к ним подходишь, трудно увидеть, что за ними", - объясняет зоозащитница.

По ее словам, даже живые овцы сейчас в ужасном состоянии, поскольку провели много времени рядом с погибшими животными.

Как овцы оказались в порту?

Фура с 300-ми овцами романовской породы вернулась в Украину 12 октября.

Груз оформили и отправили на пароме в Турцию 6 октября, но покупатель не появился, как рассказала владелица овец, директор компании "Украниксар" Елена Севинч.

Стадо без таможенного оформления отправили обратно. Официальные органы Турции не предоставили информации о причинах возвращения животных, говорят в Госпродпотребслужбе.

Копірайт зображення ЯНА ТИТАРЕНКО Image caption Животные провели в тесной трехъярусной фуре почти две недели

Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально заражены.

Что говорят власти?

В пятницу, 26 октября, Госпродпотребслужба заявила, что приняла решение об утилизации животных. Основанием послужило заявление владелицы.

"Возвращение данного груза на территорию Украины невозможно, ввиду угрозы распространения особо опасных болезней животных".

В ведомстве утверждают, что в Турции регистрируют опасные заболевания животных, такие как ящур, оспа овец и другие.

"В Украине действует запрет на ввоз из Турции восприимчивых к указанным заболеваниям живых животных, продукции и сырья из них", - отметили в Госпродпотребслужбе.

25 октября этот вопрос рассматривали на заседании комиссии Черноморского городского совета.

Комиссия обещала создать на территории портового терминала карантинную площадку, где можно разместить животных.

Таким образом планировали отделить живых животных от мертвых, накормить их и дать им воду. Однако этого не произошло.

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