Элина Свитолина а впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира
Украинка Элина Свитолина переиграла голландку Кики Бертенс в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) и впервые в своей карьере сыграет в финале турнира.
Матч длился два с половиной часа и завершился со счетом 7:5, 6:7, 6:4.
"Это был очень тяжелый бой, и я очень счастлива, что наконец смогла победить. Для меня это много значит", - сказала Свитолина на корте после победы, сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.
В полуфинал Свитолина вышла, обыграв победительницу прошлого года Каролин Возняцки из Дании.
В турнире, который проходит в Сингапуре, участвуют восемь сильнейших теннисисток сезона.
Элина Свитолина стала первой украинкой, которая смогла пробиться в финал Итогового турнира.