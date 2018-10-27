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Украинка Элина Свитолина переиграла голландку Кики Бертенс в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) и впервые в своей карьере сыграет в финале турнира.

Матч длился два с половиной часа и завершился со счетом 7:5, 6:7, 6:4.

"Это был очень тяжелый бой, и я очень счастлива, что наконец смогла победить. Для меня это много значит", - сказала Свитолина на корте после победы, сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.

В полуфинал Свитолина вышла, обыграв победительницу прошлого года Каролин Возняцки из Дании.

В турнире, который проходит в Сингапуре, участвуют восемь сильнейших теннисисток сезона.

Элина Свитолина стала первой украинкой, которая смогла пробиться в финал Итогового турнира.

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