Убийство Хашогги: Саудовская Аравия отказалась выдать подозреваемых

Копірайт зображення REUTERS Image caption Некоторые люди превысили свои полномочия, заявил Адель аль-Джубейр

Подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги будут судить в Саудовской Аравии, заявил министр иностранных дел страны.

Адель аль-Джубейр назвал "истерией" реакцию мировых СМИ на убийство саудовского журналиста.

"Что касается экстрадиции, эти лица являются подданными Саудовской Аравии. Они задержаны в Саудовской Аравии, и расследование ведется в Саудовской Аравии, судить их будут в Саудовской Аравии", - заявил глава МИД страны на конференции по вопросам безопасности в Бахрейне.

Ранее прокуратура Стамбула (Турция) сообщила, что направит запрос об экстрадиции 18 подозреваемых в убийстве журналиста, задержанных в Саудовской Аравии.

Напомним, оппозиционный к власти Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турция и Саудовская Аравия не заключали договор об экстрадиции.

Реакция США

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что смерть Хашогги в дипломатическом учреждении "не должна оставить равнодушным никого".

Он отметил, что США "не потерпит таких безжалостных действий, совершаемых для того, чтобы заставить журналиста Хашогги замолчать с помощью насилия".

"Несоблюдение международных норм и верховенства права любой страной подрывает стабильность в регионе в то время, когда это нужно больше всего", - отметил Мэттис.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Журналист издания The Wahigton Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября, после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Невеста Хашогги рассказала, что отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. По мнению женщины, Трамп ведет себя неискренне по расследованию убийства.

Хатис Ченгиз рассказала турецкому телевидению, что истинная цель приглашения - повлиять на общественное мнение в мире о Соединенных Штатах.

Президент Трамп заявил, что недоволен объяснениями Саудовской Аравии, однако отверг возможность введения санкций против этой страны.

Трамп также отметил важность связей между Саудовской Аравией и США.

Президент США заявлял, что наследный принц Мухаммед ибн Салман, "возможно", не знал об убийстве.

Что говорили саудовцы

Сначала саудовские власти заявляли, что Хашогги покинул консульство в тот же день, когда вошел в него - 2 октября, и больше они ничего не знают.

19 октября они согласились с тем, что журналист мертв, но сказали, что он умер в "кулачной драке".

22 октября они признали, что Хашогги был убит, но высшее руководство страны якобы не было в курсе "несанкционированной операции".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram