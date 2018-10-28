Вертолет владельца "Лестер Сити" разбился около стадиона
Вечером в субботу вертолет владельца "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи разбился вскоре после взлета в Британии. По данным источника ВВС, в момент крушения тайский бизнесмен находился на борту.
Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды в Лестере после матча с "Вест Хэм Юнайтед". Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь после крушения.
Уроженец Бангкока Шривадданапрабха выкупил клуб "Лестер Сити" летом 2010 года за 39 млн фунтов, а шесть лет спустя команда-аутсайдер неожиданно стала чемпионом английской премьер-лиги.
Это была первая в 132-летней истории "Лестера" победа в высшей лиге английского футбола. Шансы клуба на победу в чемпионате в начале сезона оценивались букмекерами как 1 к 5000.
Он посещал все домашние матчи "Лестер Сити", прилетая на стадион на собственном вертолете.
Вертолет взлетел с территории стадиона спустя полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.
Один из очевидцев рассказал в интервью Sky Sports News: "Нам из окна бара через дорогу было видно стадион. Я был с племянником. Мы увидели, что вертолет закружило, а потом через несколько секунд он рухнул и загорелся".
По словам одного из свидетелей, "хвостовой винт не работал, из-за чего вертолет закружило".
Фотограф Райан Браун, работавший на матче, сказал, что ему было хорошо видно, что произошло с вертолетом перед крушением. Он рассказал в интервью ВВС: "В буквальном смысле остановился двигатель, и я обернулся. Он (вертолет. - Ред.) издал стрекочущий звук, после чего шум затих. Лопасти закрутились, а затем я услышал громкий взрыв".
Он рассказал, что побежал к месту крушения и увидел огромный шар пламени. Было похоже, что вертолет врезался в промышленный парк, примыкающий к стадиону.
Причины крушения пока неизвестны.
"Крушение вертолета" у стадиона "Лестер-Сити".