Вертолет владельца "Лестер Сити" разбился около стадиона

Копірайт зображення Reuters Image caption Вишай Шривадданапрабха посещал все матчи "Лестер Сити"

Вечером в субботу вертолет владельца "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи разбился вскоре после взлета в Британии. По данным источника ВВС, в момент крушения тайский бизнесмен находился на борту.

Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды в Лестере после матча с "Вест Хэм Юнайтед". Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь после крушения.

Уроженец Бангкока Шривадданапрабха выкупил клуб "Лестер Сити" летом 2010 года за 39 млн фунтов, а шесть лет спустя команда-аутсайдер неожиданно стала чемпионом английской премьер-лиги.

Это была первая в 132-летней истории "Лестера" победа в высшей лиге английского футбола. Шансы клуба на победу в чемпионате в начале сезона оценивались букмекерами как 1 к 5000.

Он посещал все домашние матчи "Лестер Сити", прилетая на стадион на собственном вертолете.

Копірайт зображення Liam Hopkin Image caption Вертолет разбился неподалеку от стадиона "Кинг Пауэр"

Копірайт зображення Reuters Image caption Пожарные потушили пожар за 20 минут

Вертолет взлетел с территории стадиона спустя полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.

Один из очевидцев рассказал в интервью Sky Sports News: "Нам из окна бара через дорогу было видно стадион. Я был с племянником. Мы увидели, что вертолет закружило, а потом через несколько секунд он рухнул и загорелся".

По словам одного из свидетелей, "хвостовой винт не работал, из-за чего вертолет закружило".

Фотограф Райан Браун, работавший на матче, сказал, что ему было хорошо видно, что произошло с вертолетом перед крушением. Он рассказал в интервью ВВС: "В буквальном смысле остановился двигатель, и я обернулся. Он (вертолет. - Ред.) издал стрекочущий звук, после чего шум затих. Лопасти закрутились, а затем я услышал громкий взрыв".

Он рассказал, что побежал к месту крушения и увидел огромный шар пламени. Было похоже, что вертолет врезался в промышленный парк, примыкающий к стадиону.

Причины крушения пока неизвестны.

"Крушение вертолета" у стадиона "Лестер-Сити".

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