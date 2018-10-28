Ученые изобрели "троянского коня" среди антибиотиков: как он работает

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Исследователи утверждают, что они разработали новый антибиотик, который на стадии ранних клинических испытаний выглядит перспективно.

Препарат, изготовленный Shionogi Inc, действует как троянский конь в греческой легенде: он вводит бактерию в заблуждение, чтобы ее уничтожить.

Испытания на 448 людях с инфекцией почек или мочевыводящих путей показали, что препарат был так же эффективен, как и традиционные методы лечения.

Эксперты называют изобретение перспективным.

"Безопасный и хорошо переносится"

Создатели препарата вдохновлялись историей о гигантском деревянном коне,при помощи которого греческие воины проникли в древний город Трою.

Но для того, чтобы антибиотики поразили бактерии, вместо дерева используют железо.

"Во время острой инфекции одна из наших врожденных иммунных реакций заключается в том, чтобы создать среду с дефицитом железа. В ответ бактерии увеличивают потребление железа", - объясняет доктор Саймон Портсмут, который возглавлял международное исследование.

Новый антибиотик, цефидерокол, связывается с железом, поэтому введенная в смертельное заблуждение бактерия пропускает его через защитные барьеры в свои клетки.

Результаты исследования опубликовали в журнале Lancet Infectious Diseases.

"Обнаружили, что цефидерокол безопасен и хорошо переносится", - говорит доктор Портсмут.

Это исследование - редкий прогресс в отрасли.

Способность бактерий адаптироваться к антибиотикам сильно усложняет лечение некоторых инфекций.

Обзор устойчивости к противомикробным препаратам (Review on Antimicrobial Resistance) сделал суровый прогноз на будущее - к 2050 году от устойчивых к лекарствам инфекций будут ежегодно умирать 10 млн человек.

"Это важное исследование дает надежду на новый антибиотик, который потенциально может быть альтернативой для лечения (этих болезней. - Ред.), но об этом пока рано говорить", - говорит профессор Серж Мостовой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Чтобы убедиться в эффективности нового антибиотика, нужны более масштабные исследования.

Эксперименты на людях с пневмонией и инфекциями, устойчивыми к некоторым наиболее мощным препаратам - карбапенемам - уже ведутся.

Впрочем, стоит учесть, что после того, как цефидерокол проникает внутрь, он убивает бактерии таким же образом, как и нынешние антибиотики.

Эксперты утверждают, что срочно нужны антибиотики нового класса - способны атаковать бактерии совершенно новым способом.

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