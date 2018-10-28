Овцы на свободе: животных выпустили из грузовика через две недели

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Грузовик с овцами, который две недели простоял закрытым на территории морского торгового порта под Одессой, разгрузили в Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе организации UAnimals.

Накануне фура с овцами выехала в город Тульчин в Винницкой области, где расположена специальная площадка для утилизации. На территории порта "Черноморск" живой груз оказался после того, как его вернули из Турции. Грузовик не выпускали из порта, многие животные умерли.

Трехъярусный скотовоз прибыл в Тульчин в сопровождении волонтеров накануне поздно вечером. Его разгружали около трех часов.

В фуре обнаружили 54 погибших животных. Их погрузили в самосвал и направили на утилизацию.

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Выжившие овцы сейчас находятся в специально оборудованном вольере, куда их выпустили из скотовоза сразу после проверки номеров на чипах. На огражденной площадке для них поставили большие емкости с водой, у многих животных частично отсутствует шерсть. Как объяснили ветеринары, из-за голода овцы обгрызали друг друга, рассказали волонтеры.

В вольере овцы пробудут на карантине 21 день. За это время специалисты проведут соответствующие исследования и наблюдения за животными.

Откуда овцы?

Фуру с овцами романовской породы оформили и отправили на пароме в Турцию 6 октября, но покупатель не явился, рассказала владелица овец, директор компании "Украниксар" Елена Севинч. Стадо без таможенного оформления отправили обратно.

Поэтому груз вернулся в Украину 12 октября.

Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасны из-за болезней, которыми они могли заразиться в Турции.

Копірайт зображення ЯНА ТИТАРЕНКО Image caption Животные провели в тесной трехъярусной фуре почти две недели

26 октября Госпотребслужба заявила, что приняла решение об утилизации на основе заявки от владелицы.

"Возвращение данного груза на территорию Украины невозможно, ввиду угрозы распространения особо опасных болезней животных".

Чтобы не допустить убийства животных, активисты блокировали выезд грузовика с территории порта "Черноморск". Выпустить грузовик защитники животных согласились после того, как для живых овец пообещали создать карантинную площадку в Тульчинском филиале государственного предприятия "Укрветсанзавод".

Полиция Одесской области открыла уголовные производства по статьям 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

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