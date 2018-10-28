Украинка Элина Свитолина выиграла финальный матч WTA

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Украинка Элина Свитолина выиграла финальный матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв соперницу Слоан Стивенс из США.

Матч длился 2 часа 23 минуты, Свитолина выиграла его со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Это ее 13-й титул в карьере, но первый, который она получила на элитном турнире.

Соперница украинки в финале, американка Слоан Стивенс, ранее обыграла Каролину Плишкову из Чехии и вышла в финал.

Украинка же вышла в финал благодаря победе над девятой ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов.

В турнире, который проходит в Сингапуре, участвуют лучшие восемь теннисисток по результатам сезона.

Элина Свитолина стала первой украинкой, которая смогла пробиться в финал Итогового турнира.

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