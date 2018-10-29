Меркель уйдет с должности канцлера в 2021 году

Копірайт зображення Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила своей партии ХДС, что не будет переизбираться на пост главы в декабре, утверждают источники BBC.

Она также заявила, что уйдет с поста канцлера в 2021 году.

"Я не буду претендовать ни на какую политическую должность после того, как закончится мой срок", - сказала она на пресс-конференции.

Она приняла это решение после того, как ее партия понесла значительные потери на региональных выборах, что поставило стабильность правящей коалиции под вопрос.

Меркель возглавляла ХДС с 2000 года, канцлером Германии она стала в 2005 году.

Толчком к такому решению 64-летней Меркель стали провальные для ХДС и союзной партии ХСС итоги выборов в двух ключевых землях - Гессене и Баварии.

Корреспондент BBC в Берлине Дженни Хилл говорит, что это стало еще одним провалом в этом ужасном для канцлера году, в течение которого ее коалиционное правительство переживало один кризис за другим.

Однако, как отмечает корреспондент, Ангела Меркель - настоящий политический боец, которого трудно потопить, и отказ от лидерства в собственной партии может просто слегка утихомирить критиков канцлера.

В Германии такие партии как крайняя правая "Альтернатива для Германии" и Зеленые заручились большей национальной поддержкой по результатам общих выборов страны в 2017 году, после того как поддержка наиболее мощных партий уменьшилась.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram