Пассажирский "Боинг" упал в море после вылета из аэропорта Джакарты

Копірайт зображення AFP Image caption Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, ее флот состоит в основном из самолетов Boeing 737 различных модификаций

Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 13 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию. Сообщается, что пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэпропорт Джакарты.

По данным индонезийских властей, на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным ВВС, на борту находились по меньшей мере 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии опубликовал в Twitter снимки обломков самолета и вещей пассажиров, найденных в море.

Skip Twitter post by @Sutopo_PN Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.

Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером PK-LQP, который выполнял этот рейс, был произведен в 2016 году. По данным ресурса Flightradar24, Lion Air начала использовать лайнер в августе этого года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

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Последняя по времени катастрофа самолета Lion Air произошла 13 апреля 2013 года. Тогда Boeing 737 не долетел до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар на острове Бали, приземлился на мелководье и разломился на две части. Выжили все 108 находившихся на борту.

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