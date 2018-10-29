"Лестер" подтвердил смерть владельца клуба в катастрофе

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Владелец английского футбольного клуба "Лестер Сити" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, который разбился вскоре после взлета с поля стадиона вечером в субботу, говорится в сообщении клуба.

"Мы подтверждаем, что Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически лишился жизни в субботу вечером, когда вертолет с ним и другими четырьмя людьми на борту разбился около стадиона "Кингс Пауэр". Никто из пяти находившихся на борту не выжил", - говорится в Twitter клуба.

Трагедия произошла рядом со стадионом команды в Лестере после матча с "Вест Хэм Юнайтед". Сообщалось, что всего в вертолете находились пять человек, в том числе жена и дочь бизнесмена.

Вертолет взлетел с территории стадиона спустя около часа после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего упал рядом с автомобильной парковкой и загорелся. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь.

Фотограф Райан Браун, работавший на матче, сказал, что ему было хорошо видно, что произошло с вертолетом перед крушением.

"В буквальном смысле остановился двигатель, и я обернулся. Он [вертолет] издал стрекочущий звук, после чего шум затих. Лопасти закрутились, а затем я услышал громкий взрыв", - рассказал он в интервью ВВС.

Браун рассказал, что побежал к месту крушения и увидел огромный шар пламени. Было похоже, что вертолет врезался в промышленный парк, примыкающий к стадиону.

Свидетели также рассказывают, что одним из первых к месту трагедии прибежал вратарь "Лестер Сити" Каспер Шмейхель.

Копірайт зображення PA Image caption Вишай Шривадданапрабха часто прилетал на матчи "Лестера" на вертолете

Уроженец Бангкока Вишай Шривадданапрабха занимал пятую строчку в списке богатейших людей Таиланда, согласно журналу Forbes. Его состояние оценивается 4,9 млрд долларов.

Он выкупил клуб "Лестер Сити" в августе 2010 года за 39 млн фунтов, когда клуб выступал во втором эшелоне английского футбола. Сезон 2010-11 годов "Лестер" начал на редкость неудачно и к октябрю обосновался на последнем месте с одной победой в девяти матчах.

Но в 2014 году клуб выиграл чемпионат второй лиги и вышел в Премьер-лигу, а в 2016 команда-аутсайдер предыдущего сезона вопреки всем прогнозам стала чемпионом английской Премьер-лиги.

Это была первая в 132-летней истории "Лестера" победа в высшей лиге английского футбола, которая вошла в историю как одно из самых невероятных достижений в спорте. Шансы клуба на победу в чемпионате в начале сезона оценивались букмекерами как 1 к 5000.

Вишай Шривадданапрабхи был страстным болельщиком и посещал все домашние матчи "Лестер Сити", прилетая на стадион на собственном вертолете.

Он был убежденным буддистом и верил в карму. Вишай даже привозил на стадион "Лестера" буддистских монахов, чтобы те освятили футбольное поле.

Его труднопроизносимая фамилия, означающая "свет прогрессивной славы", была дарована бизнесмену покойным королем Таиланда Бхумиболом Адульядеем.

Шривадданапрабхи вложил миллионы долларов в развитие клуба "Лестер Сити", жертвовал деньги на нужды города и, по словам болельщиков, всегда был простым и доступным человеком, несмотря на свое миллиардное состояние.

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