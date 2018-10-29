В Киеве женщина утопила двух своих детей в озере

Копірайт зображення kyiv.npu.gov.ua Image caption Полиция Киева обнаружила тела детей в озере "Серебряный Кол"

Женщина, которая утопила своих двух малолетних детей в киевском озере, сказала, что "так будет лучше для них".

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, вечером 26 октября в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей и исчезла.

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Девочка 2012 рождения, а мальчик - 2013-го.

Полиция Киева обнаружила тела детей в озере Серебряный Кол.

Женщина работала воспитателем в детском саду, куда ходили ее дети.

По словам главы Дарницкого полиции Сергея Чернышева, подозреваемая с мужем развелась. Семья переехала в Киев из Крыма и ранее не попадала в поле зрения правоохранителей.

"Супруги развелись, однако мужчина, который уже имеет другую семью, всегда поддерживал бывшую жену и детей: арендовал квартиру и помогал финансово", - отметил Чернышев.

Соседи и коллеги женщины рассказали, что она была замкнутой, "практически ни с кем не общалась".

"При этом дети всегда были ухоженные, занимались плаванием, айкидо и фигурным катанием", - отметил глава районной полиции.

Где нашли подозреваемую?

Мальчика и девочку обнаружили в озере в Дарницком районе. Подозреваемую женщину задержали под Черниговом и доставили на место происшествия. Задержанная рассказала, что пошла купаться с детьми, они утонули, а она, "несмотря на желание покончить с собой, не смогла". При этом женщина 1982 года рождения свои действия объяснила тем, что детям "так будет лучше". В социальных сетях опубликовали ее фото.

Сейчас подозреваемая проходит психиатрическую экспертизу, правоохранители должны определить ее вменяемость.

Ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, сообщили в полиции.

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