Авиакатастрофа в Индонезии: на борту было 189 человек, живых пока не нашли

Копірайт зображення Basarnas

Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 13 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию.

Сообщается, что пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт Джакарты.

По данным индонезийских властей, на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным ВВС, на борту находились по меньшей мере 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

Власти сообщили, что пока нет никаких свидетельств о наличии выживших.

Представитель агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал в Twitter видео с места крушения. Глубина в месте падения составляет 30-40 метров.

Skip Twitter post by @Sutopo_PN Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Он также опубликовал снимки обломков самолета и вещей пассажиров, найденных в море.

Skip Twitter post 2 by @Sutopo_PN Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.

Копірайт зображення EPA Image caption Спасатели достают из моря вещи, которые могли принадлежать пассажирам

Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером PK-LQP, который выполнял этот рейс, был произведен в 2016 году.

MAX - новейшая модель одного из самых популярных в мире среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Boeing 737. Они начали поставляться авиакомпаниям в 2017 году.

По данным ресурса Flightradar24, Lion Air начала использовать лайнер в августе этого года.

Глава авиакомпании Эдвард Сираит сообщил, что на одном из предыдущих рейсов у этого самолета случилась техническая неполадка, которая была устранена в штатном режиме.

Копірайт зображення Reuters Image caption Родственники пассажиров прибывают в кризисный центр в аэропорту Джакарты

Пресс-секретарь посольства России в Джакарте Денис Тетюшин сообщил, что россиян, по предварительной информации, на борту самолета не было.

Копірайт зображення SUTOPO PURWO NUGROHO Image caption Обломки самолета были также обнаружены вблизи морского нефтеперерабатывающего завода, управляемого государственной компанией Pertamina

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

Последняя по времени катастрофа самолета Lion Air произошла 13 апреля 2013 года. Тогда Boeing 737 не долетел до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар на острове Бали, приземлился на мелководье и разломился на две части. Выжили все 108 находившихся на борту.

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