Джонни Депп больше не будет сниматься в "Пиратах Карибского моря" - СМИ

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55-летний американский актер Джонни Депп больше не будет сниматься в следующих частях "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на сценариста фильма Стюарта Битти.

"Я думаю, он прекрасно справился со своей работой, - заявил Битти в разговоре с журналистами. - Для всех очевидно, что он присвоил себе образ своего героя и это именно тот персонаж, который принес ему наибольшую славу".

"Дети со всего мира любят его и сыгранного им Джека Воробья, поэтому, думаю, для него это был замечательный опыт. Это было прекрасно и для нас", - добавил Битти.

В течение последних 15 лет Джонни Депп сыграл в пяти частях фильма "Пираты Карибского моря". Первая из них вышла на экраны еще в 2003 году, последняя на данный момент - в 2017 году.

По данным СМИ, в последнее время авторы проекта активно работают над тем, чтобы провести перезапуск популярной франшизы и кардинально изменить ее образ. Уже известно, что над следующей частью "Пиратов Карибского моря" будут работать сценаристы фильма "Дэдпул" Ретт Риз и Пол Верник.

Изменения в подходах к созданию франшизы связывают с тем, что последняя ее часть имела относительно небольшие кассовые сборы. В целом все пять частей "Пиратов Карибского моря" собрали в прокате более 3 млрд долларов, пишет The Guardian.

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Проблемы с репутацией

В последнее время Джонни Депп регулярно попадает в скандалы. Его бывшая жена Эмбер Хёрд подала на развод и обвинила актера в домашнем насилии, а СМИ часто пишут о том, что Депп имеет серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками.

Недавно авторы фильма "Город лжи", где Депп сыграл одну из главных ролей, решили отложить премьеру ленты не неопределенный срок. СМИ связали это решение как раз с проблемной репутацией актера - в частности, с судебным иском, который против Деппа подал экс-менеджер из локаций "Города лжи" Грег Брукс.

По его словам, как-то после съемок Депп находился в состоянии алкогольного опьянения, позволял себе оскорбительные и унизительные высказывания в адрес Брукса, а затем дважды сильно ударил его по ребрам.

Потом актер якобы предложил деньги за то, чтобы Брукс ударил его в ответ. По версии Брукса, через несколько дней он обсудил ситуацию с продюсером ленты. Тот предложил подписать соглашение о неразглашении информации о поведении Деппа. После отказа, говорит Брукс, его сразу уволили.

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