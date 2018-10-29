В столице Туниса подорвалась смертница

Копірайт зображення AFP

По меньшей мере девять человек получили ранения при взрыве, который устроила смертница в центре столицы Туниса, заявляет министерство внутренних дел страны.

Восемь пострадавших - полицейские.

Министерство назвало взрыв, прогремевший у Муниципального театра на проспекте Хабиба Бургибы, террористическим актом.

О погибших пока не сообщается.

На месте происшествия работает большое количество сотрудников экстренных служб.

Инцидент произошел в то время, когда жизненно важная индустрия туризма в стране начала постепенно восстанавливаться.

Более трех лет назад в стране произошло два крупных террористических акта, после чего в Тунис стали ездить меньше.

Во время нападения на столичный музей Бардо в марте 2015 года погибли 22 человека. Через несколько месяцев, в июне, еще 38 человек погибли на курорте в Суссе.

Ответственной за оба нападения считают джихадистскую группировку "Исламское государство".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram