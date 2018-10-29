В столице Туниса подорвалась смертница
По меньшей мере девять человек получили ранения при взрыве, который устроила смертница в центре столицы Туниса, заявляет министерство внутренних дел страны.
Восемь пострадавших - полицейские.
Министерство назвало взрыв, прогремевший у Муниципального театра на проспекте Хабиба Бургибы, террористическим актом.
О погибших пока не сообщается.
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На месте происшествия работает большое количество сотрудников экстренных служб.
Инцидент произошел в то время, когда жизненно важная индустрия туризма в стране начала постепенно восстанавливаться.
Более трех лет назад в стране произошло два крупных террористических акта, после чего в Тунис стали ездить меньше.
Во время нападения на столичный музей Бардо в марте 2015 года погибли 22 человека. Через несколько месяцев, в июне, еще 38 человек погибли на курорте в Суссе.
Ответственной за оба нападения считают джихадистскую группировку "Исламское государство".