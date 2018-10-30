Не можете встать с постели? Возможно, у вас дисания

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Возможно, вы считаете, что существует не так уж много причин подняться с постели. Там тепло, снаружи холодно, и вы можете избавиться от проблемы простым нажатием кнопки "Стоп" на будильнике.

28 октября часы снова перевели на час назад. Покинуть свой кокон вам стало еще труднее, поскольку этот момент знаменует начало зимы и означает, что всего через несколько недель вам придется просыпаться, когда на улице еще темно.

Но что делать, если проблема гораздо серьезнее, и вам трудно встать с постели вообще, а не только в такие периоды? Для этого есть специальное слово: дисания.

"Термин "дисания" иногда используют, чтобы описать ощущения под названием "сегодня я не хочу вставать с постели", - говорит доктор Марк Селтер из Королевского колледжа психиатрии.

"Такой же тип поведения иногда можно наблюдать у тех, кто страдает от депрессивных расстройств", - добавляет он.

Дисания, которую еще официально не признали заболеванием, - это не только усиленное ощущение сонливости. Это - хроническая неспособность встать с постели.

Такие "больные" могут провести в кровати по несколько дней: одна мысль о том, чтобы встать, уже вызывает у них тревогу. Многие признаются, что испытывают "страстное желание" вернуться обратно в кровать - стоит им только попробовать с нее встать.

При этом важно знать, что вряд ли у вас когда-нибудь диагностируют дисанию саму по себе. Обычно это симптом, который говорит о возможной депрессии или синдроме хронической усталости.

Чтобы понять, страдает ли кто-то из ваших знакомых от дисании или клиномании - это похожий термин, который описывает желание провести в постели весь день, - доктор Селтер советует сначала убедиться, что у таких людей все хорошо с физическим самочувствием.

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После этого он спросит у пациента, что именно его беспокоит. Такой разговор может закончиться постановкой диагноза о депрессии. Именно она часто вызывает целый ряд последствий, которые проявляются в физическом самочувствии, говорит Селтер.

"Нарушения сна, вялость, ранние пробуждения - все это физические признаки депрессии, - добавляет он. - Иногда это приводит к тому, что человек полностью лишается способности двигаться. Люди с тяжелой депрессией, например, порой не могут поднять руку, чтобы взять стакан с водой".

Если других симптомов нет, это может означать, что такие люди просто боятся встать с постели. В таком случае это не то же самое, что дисания.

Если вы не уверены в том, что ваша сонливость - это вариация нормы, попробуйте изменить свои привычки.

Во-первых, старайтесь следить за тем, как долго вы спите. Большинству взрослых нужно 6-9 часов сна. Ключевым также является ощущение расслабленности - попробуйте, например, принять ванну или сделать несколько асан из йоги.

Не забывайте о том, что отвлекающие объекты - такие, как телефоны и ноутбуки - стоит спрятать подальше. И наконец, если все это не помогло, можно попробовать заняться сексом - в отличие от всех других видов физической активности, это точно усилит вашу сонливость.

Если же и этого мало, а ваша неспособность просыпаться приводит к стрессу и тревоге, вам следует обратиться к врачу.

Конечно, вы можете объяснять все обычной ленью, но вы не можете быть уверены, пока вы этого не проверите.

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