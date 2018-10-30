США отправляют более 5 тыс. военных на границу с Мексикой. Зачем?

  • 30 октября 2018
Военные должны помочь пограничникам сдерживать мигрантов из Центральной Америки, которые решат пересекать границу нелегально Копірайт зображення Reuters
Image caption Военные должны помочь пограничникам сдерживать мигрантов из Центральной Америки, которые решат пересекать границу нелегально

Пентагон подтвердил планы отправить на границу с Мексикой 5200 военнослужащих на фоне информации о том, что к американской границе движутся уже два каравана мигрантов - из Гондураса и Сальвадора.

"До конца этой недели мы развернем более 5200 солдат на юго-западной границе. Это только начало операции, мы продолжим менять количество военнослужащих", - заявил командующий северного командования вооруженных сил США Терренс О'Шонесси.

По словам генерала, в рамках операции "Верный патриот" военнослужащие отправятся в Техас, Аризону и Калифорнию. В приграничных районах уже размещены более 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские военные готовы встретить "плохих парней", которые направляются в страну в составе каравана мигрантов.

А госсекретарь Майк Помпео пообещал, что караван, идущий через территорию Мексики, ни при каких обстоятельствах не пересечет границу с США.

Сейчас мигранты находятся на расстоянии примерно 1500 км от границы с США. Они не скрывают, что идут в США, и заявляют, что бегут от банд преступников и бедности.

Дональд Трамп еще до избрания президентом выступал против нелегальной миграции, а заняв свой пост, начал меры по ограничению миграции.

Копірайт зображення Reuters
Image caption На границе Мексики и Гватемалы в воскресенье произошли столкновения

Ранее Мексика отправила сотни полицейских к своей южной границе, к которой со стороны Гватемалы приближается пеший караван из Гондураса.

В воскресенье мигранты попытались прорваться через границу на мексиканскую территорию, произошли столкновения с полицией.

В ходе столкновений ранения получили не только сами мигранты (среди пострадавших были женщины и дети), но и сотрудники гватемальской полиции.

Сообщалось также о гибели одного из мигрантов после попадания в него резиновой пули. Некоторым мигрантам удалось нелегально проникнуть на территорию Мексики, в результате полиция задержала около 100 человек.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о запуске специальной программы помощи мигрантам: она будет действовать для тех, кто попросил об убежище и готов легализовать пребывание на территории Мексики.

На этот шаг мексиканские власти пошли после того, как президент США Дональд Трамп пообещал привлечь войска для полного закрытия границы с Мексикой. Трамп также обещал сократить помощь тем странам, которые позволят пройти каравану беженцев.

По данным мексиканских властей, в караване мигрантов из Гондураса находятся более 3,6 тыс. человек. Еще около 1,7 тыс. мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики.

В понедельник стало известно, что в США идет еще один караван из 150 человек - на этот раз из Сальвадора.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Новости по теме