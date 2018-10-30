В Германии судят медработника, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов
В немецком городе Ольденбург начался суд над бывшим медработником, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов.
Следователи считают, что 41-летний Нильс Хегель назначал смертельные дозы лекарств людям, за которыми он ухаживал в двух больницах на севере Германии.
Согласно материалам следствия, мотивация мужчины заключалась в том, чтобы поразить коллег реанимацией пациентов, потерявших сознание.
Хегель уже отбывает пожизненное заключение за убийства людей, за которыми он ухаживал. Во время суда в 2015 году он признался в убийстве 30 пациентов. "Мне очень жаль", - заявил он.
Однако впоследствии следователи заподозрили, что Хегель рассказал не обо всех своих жертвах.
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Ожидается, что суд продлится до мая. Во время слушаний будут учтены результаты анализов, проведенных на эксгумированных телах умерших пациентов.
Следователи считают, что в период с 1999 по 2005 год Хегель убивал больных в двух клиниках - 36 пациентов в Ольденбурге и 64 в районе Делменхорста.
Корреспондент ВВС в Берлине Дженни Хилл говорит, что это дело - болезненное для немецких органов здравоохранения, которые родственники погибших обвиняют в закрывании глаз на деятельность Хегеля.
Если его признают виновным в убийстве всех ста пациентов, он станет одним из худших в Германии послевоенных серийных убийц.
Следователи говорят, что Хегель, возможно, убил еще больше, но некоторые потенциальные жертвы были кремированы.
"Я надеюсь, что он будет признан виновным в каждом случае, чтобы их родственники могли наконец обрести покой", - говорит Петра Кляйн, которая руководит группой поддержки пострадавших.
Как развивалось дело?
Хегеля впервые арестовали в 2005 году, когда заметили, что он вводит не назначенные лекарства пациенту в Делменхорсте. За это в 2008 году его посадили на семь лет за попытку убийства.
После этого женщина, чья мать умерла под наблюдением Хегеля, обратилась в полицию с подозрением, что медработник убил ее мать.
В 2014-15 годах второе судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.
Медработник извинился перед семьями своих жертв и выразил надежду, что их семьи обретут покой. Он сказал, что решение о совершения преступлений были "относительно импульсивными".
Однако во время судебного разбирательства он признался психиатру, что убил более 30 человек.
После этого следователи расширили расследование, эксгумировали 130 тел бывших пациентов и искали свидетельства о лекарствах, которые могли бы вызвать остановку сердца. Они также исследовали записи в больницах, где он работал.
Записи в Ольденбургской больнице доказали, что количество смертей и реанимационных мероприятий росло во время рабочих смен Хегеля.