Авиакатастрофа в Индонезии: гидролокаторы и дроны ищут обломки

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Пассажирский самолет Lion Air, который 29 октября упал в море в Индонезии, ищут дронами и гидролокаторами.

Рейс JT 610 потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из Джакарты. На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа.

Признаков того, что в катастрофе мог кто-то выжить, нет. Из воды извлекают лишь некоторые обломки и личные вещи.

Пока нет никаких намеков на причины, по которым самолет упал через 13 минут после взлета.

Чиновники сообщают, что пилот "Боинга-737" попросил вернуться в аэропорт Сукарно-Хатта перед тем, как диспетчеры потеряли с ним связь.

В техническом журнале, который удалось получить BBC, указано, что у самолета были технические проблемы во время полета из Бали в Джакарту за день до катастрофы.

В частности, оттуда становится понятно, что один из приборов был неисправен, и капитану пришлось передать управление самолета второму пилоту.

Исполнительный директор Lion Air Эдвард Сират заявил во вторник, что перед тем, как отправить в рейс, самолет отремонтировали.

Копірайт зображення Reuters Image caption Родственники пассажиров около кризисного центра

Рейс JT 610 направлялся в западный город Пангкал Пинганг.

На тринадцатой минуте полета он внезапно ускорился и стал терять высоту, и в результате упал в Яванское море на северо-востоке от Джакарты.

Глава агентства катастроф Индонезии Сутопо Пурва Нугрохо заявил в Twitter, что для поиска самолета в акватории около Карванга - место, где с самолетом прервалась связь, - используют устройства гидролокации.

"Надеюсь, что сегодня утром мы сможем найти фюзеляж", - заявил журналистам агентства Reuters глава Службы транспортной безопасности Индонезии Соержано Тьяджонно.

Также ищут и черный ящик самолета.

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Поисковые команды извлекают из воды части человеческих тел.

Председатель национального поисково-спасательного агентства Мухаммад Сиугей сообщил местным СМИ, что их перевезут в Джакарту для идентификации.

Также удалось собрать четырнадцать мешков, наполненных различными вещами: обувь, кошельки, различные предметы одежды, а также мелкие обломки самолета.

Еще один чиновник, ответственный за поисковую операцию, Юсуф Латиф, заявил, что это будет "чудом", если найдут выживших.

Сутопо Пурва Нугрохо также предупредил, что в социальных сетях распространяются фейки, например фотографии, которые пассажиры самолета якобы делали за мгновение до того, как он начал падать.

Компания "Боинг" выразила соболезнования жертвам и семьям погибших и заявила, что "готова оказать техническую помощь при расследовании аварии".

Индонезия - это огромный архипелаг, который сильно зависит от авиасообщения. Но многие местные авиакомпании известны низким уровнем безопасности перевозок.

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