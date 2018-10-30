В России затонул один из крупнейших в мире плавучих доков: есть пострадавшие

Копірайт зображення Getty Images Image caption ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в мире

Плавучий док ПД-50 в Мурманске, где ремонтировался единственный в составе ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", затонул из-за сбоя. Пострадали четыре человека, еще один пропал без вести, а в корабле образовалось "рваное отверстие размером четыре на пять метров".

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря после похода в направлении берегов Сирии. Ремонт единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего крейсера должен завершиться к концу 2020 года.

Инцидент произошел во время запланированного выхода "Адмирала Кузнецова" из дока ПД-50 для перехода на 35-й судоремонтный завод, где авианесущий крейсер проходит ремонт.

ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в мире, он построен в 1980 году на верфи Götaverken в Швеции. Длина дока - 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тысяч тонн. Док предназначен для ремонта крупных кораблей и подводных лодок.

Во время инцидента пострадали четыре человека, еще один пропал без вести.

Почему произошла авария?

По предварительным данным, причина инцидента - перебои с энергоснабжением. Якобы из-за скачка напряжения в электросети отключились насосы - именно это привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего тот резко ушел под воду.

Однако в компании "Россети" заявили, что отключений в их электросетях, снабжающих судоремонтный завод, не было.

По словам представителя завода, во время инцидента четверо рабочих оказались в воде и получили переохлаждение, но угрозы их жизни нет.

Трое пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, а один - в тяжелом состоянии.

Еще один человек до сих пор не найден. Его ищут водолазы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Авианосец "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт, который должен завершиться в 2020 году

Упал кран

Местные СМИ сообщали, что во время инцидента упали два башенных крана. Мурманское издание "СеверПост" писало, что один из кранов упал на палубу корабля.

По первоначальным оценкам - никаких существенных повреждений, способных влиять на сроки выполнения ремонта", - заявил представитель судоремонтного завода Интерфаксу.

Однако источник агентства рассказал, что "Адмирал Кузнецов" все-таки получил повреждения в результате падения на палубу крана. "В течение дня специалисты оценят, какой нанесен ущерб", - пояснил анонимный собеседник Интерфакса.

Кран повредил часть корпуса, но не задел "жизненно важного" оборудования корабля, подтвердил позже ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"На палубу упал кран, с высоты примерно 15 метров, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то жизненно важного оборудования крейсера", - пояснил Рахманов.

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