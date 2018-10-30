В России затонул один из крупнейших в мире плавучих доков: есть пострадавшие
Плавучий док ПД-50 в Мурманске, где ремонтировался единственный в составе ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", затонул из-за сбоя. Пострадали четыре человека, еще один пропал без вести, а в корабле образовалось "рваное отверстие размером четыре на пять метров".
"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря после похода в направлении берегов Сирии. Ремонт единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего крейсера должен завершиться к концу 2020 года.
Инцидент произошел во время запланированного выхода "Адмирала Кузнецова" из дока ПД-50 для перехода на 35-й судоремонтный завод, где авианесущий крейсер проходит ремонт.
ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в мире, он построен в 1980 году на верфи Götaverken в Швеции. Длина дока - 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тысяч тонн. Док предназначен для ремонта крупных кораблей и подводных лодок.
Во время инцидента пострадали четыре человека, еще один пропал без вести.
Почему произошла авария?
По предварительным данным, причина инцидента - перебои с энергоснабжением. Якобы из-за скачка напряжения в электросети отключились насосы - именно это привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего тот резко ушел под воду.
Однако в компании "Россети" заявили, что отключений в их электросетях, снабжающих судоремонтный завод, не было.
По словам представителя завода, во время инцидента четверо рабочих оказались в воде и получили переохлаждение, но угрозы их жизни нет.
Трое пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, а один - в тяжелом состоянии.
Еще один человек до сих пор не найден. Его ищут водолазы.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Упал кран
Местные СМИ сообщали, что во время инцидента упали два башенных крана. Мурманское издание "СеверПост" писало, что один из кранов упал на палубу корабля.
По первоначальным оценкам - никаких существенных повреждений, способных влиять на сроки выполнения ремонта", - заявил представитель судоремонтного завода Интерфаксу.
Однако источник агентства рассказал, что "Адмирал Кузнецов" все-таки получил повреждения в результате падения на палубу крана. "В течение дня специалисты оценят, какой нанесен ущерб", - пояснил анонимный собеседник Интерфакса.
Кран повредил часть корпуса, но не задел "жизненно важного" оборудования корабля, подтвердил позже ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"На палубу упал кран, с высоты примерно 15 метров, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то жизненно важного оборудования крейсера", - пояснил Рахманов.