Оптимальный перерыв между беременностями - год: исследование

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Между родами и новой беременностью необходимо выждать как минимум год, чтобы снизить риски для матери и ребенка.

К такому выводу пришли специалисты из Университета Британской Колумбии и Гарвардской школы, материал опубликован в журнале JAMA Internal Medicine.

При этом не нужно соблюдать декрет 18 месяцев, рекомендованный руководствами Всемирной организации здравоохранения.

Однако сокращение этого срока может привести к преждевременным родам, физиологическому недоразвитию новорожденных, а также смерти матери или ребенка.

Ведущий автор исследования, доктор Венди Норман отметила, что результаты принесли "обнадеживающие новости" для женщин старше 35 лет, которые хотят завести детей.

"Год - оптимальный вариант перерыва для большинства взрослых матерей", - сказала она.

Исследователи изучили связь между рисками для матери и ребенка и временем, прошедшим с момента родов до следующей беременности на примере почти 150 тыс. беременностей канадских женщин.

Исследование показало, что интервал между беременностями от 12 до 18 месяцев оказался идеальным.

Согласно текущим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, перерыв должен быть от 18 до 24 месяцев.

Медики также установили, что:

Беременность менее чем через 12 месяцев после предыдущей несет риски для женщин в любом возрасте

Для женщин старше 35 лет в случае, если до следующей беременности прошло около полугода, риск смерти во время родов составлял 1,2% (12 случаев на 1000 беременностей)

У тех же, кто делал перерыв в 18 месяцев и более, риск составлял лишь 0,5% (пять случаев на 1000)

Для более молодых женщин (20-34 года) риск смерти не возрастал, однако в этой группе был наиболее высок риск преждевременных родов, если промежуток между родами и беременностью составлял полгода - 8,5%

Если женщины ждали 18 месяцев, риск снижался до 3,7%

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Исследователи рассмотрели только опыт канадских женщин, поэтому остаётся неясным, насколько эти результаты можно применять в мировом масштабе.

Исследователь Соня Эрнандес-Диас отметила, что полученные выводы выявили различные риски для каждой возрастной группы.

"Короткий интервал между беременностями может свидетельствовать о незапланированной второй беременности, особенно среди молодых женщин".

Организм еще не успел восстановиться от прошлой беременности, а женщина с маленьким ребенком на руках зачастую не заботится о своем здоровье должным образом. Исследователи рекомендуют как можно тщательнее предохраняться во время секса после появления ребенка.

Мэнди Форрестер из Королевского колледжа акушеров и гинекологов сказала, что исследование стало "полезным, поскольку основывается на предыдущих исследованиях интервалов между беременностями".

"В конце концов это выбор женщины - перерыв между беременностями. Важно, что они знают о возможных рисках, и делают свой выбор, вооруженные правильной информацией".

"Специалисты по охране здоровья всегда поддерживают выбор женщины относительно ее беременности".

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