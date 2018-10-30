Семь на семь: Украина и Россия обменялись задержанными моряками

Копірайт зображення ГПСУ Image caption Крымское судно "Норд", которое в марте задержали украинские пограничники, было зарегистрировано в Крыму и ходило под российским флагом

Семь членов экипажа задержанного на Украине российского судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Сегодня совершился этот долгожданный обмен. Семеро украинских моряков вернулись на родину, и семеро наших моряков сейнера "Норд" наконец-то вернулись домой", - сказал он.

Впоследствии эту же информацию подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"7 граждан, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину", - сообщила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, речь идет о трех членах экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике, а также четверых членах экипажа судна "ЯОД 21-05" - Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко.

"Хочу подчеркнуть: это был не обмен, - отметила Денисова. - Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал".

Как Украины задержала крымский "Норд"

Рыболовецкое судно "Норд" было арестовано 25 марта в Азовском море в составе колонны российских рыбопромысловых судов. Оно шло под российским флагом и было зарегистрировано в керченском рыбоколхозе имени Первого мая в аннексированном Россией Крыму.

На борту судна находились десять человек экипажа - как сообщали СМИ, это жители Керчи, получившие российские паспорта.

Копірайт зображення ГПСУ Image caption Капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко пока остается в Украине

Капитана судна Владимира Горбенко обвиняют по статье 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Как Россия задержала Украинский "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105"

4 мая пограничная служба России задержала украинское рыболовное судно "ЯМК-0041". Родственники украинских рабаков сообщали, что на судне находились пять граждан Украины, которых принудительно удерживают в Крыму.

В отношении капитана украинского судна было возбуждено дело по части 3 статьи 256 уголовного кодекса России (незаконный вылов рыбы).

В июле уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко обменять украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" на российских с судна "Норд".

В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Пребывание судов под иностранными флагами в крымской гавани является нарушением законов Украины и предусматривает уголовную ответственность.

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