Медбрат, шокировавший Германию: почему Нильс Хегель убивал пациентов

Копірайт зображення AFP/GETTY Image caption Нильс Хегель прятал лицо от камер во время суда

В Германии бывший медбрат Нильс Хегель в первый день судебного слушания сознался в убийстве 100 пациентов. Таким образом, он стал одним из самых кровавых серийных убийц в мире.

Следователи утверждают, что 41-летний Хегель назначал смертельные дозы лекарств людям, за которыми ухаживал в двух больницах на севере Германии.

Согласно материалам следствия, мотивация злоумышленника заключалась в том, чтобы поразить своих коллег умением реанимировать пациентов, которых он сам же и доводил до критического состояния.

Хегель уже отбывает пожизненное заключение за шесть смертей пациентов, находившихся под его наблюдением.

Теперь бывший медбрат рассказал, что с 1999 по 2005 год убил 36 пациентов в Ольденбурге и 64 пациента в Дельменхорсте.

Когда судья в Олденбурге спросил его, правдивы ли выдвинутые против него обвинения, мужчина признался, что это "более или менее" так.

Судебное слушание началось с минуты молчания по погибшим. Ожидается, что суд продлится до мая.

Убийства из-за безнаказанности?

Корреспондент ВВС в Берлине Дженни Хилл говорит, что это дело - болезненное для немецких органов здравоохранения, которые родственники погибших обвиняют в закрывании глаз на деятельность Хегеля.

Следователи говорят, что Хегель, возможно, убил еще больше, но некоторые потенциальные жертвы были кремированы.

"Я надеюсь, что он будет признан виновным в каждом случае, чтобы их родственники могли наконец обрести покой", - говорит Петра Кляйн, которая руководит группой поддержки пострадавших.

Как развивалось дело?

Хегеля впервые арестовали в 2005 году, когда заметили, что он вводит не назначенные лекарства пациенту в Делменхорсте. За это в 2008 году его посадили на семь лет за попытку убийства.

После этого женщина, чья мать умерла под наблюдением Хегеля, обратилась в полицию с подозрением, что медработник убил ее мать.

В 2014-15 годах второе судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.

Медработник извинился перед семьями своих жертв и выразил надежду, что их семьи обретут покой. Он сказал, что решение о совершения преступлений были "относительно импульсивными".

Однако во время судебного разбирательства он признался психиатру, что убил более 30 человек.

После этого следователи расширили расследование, эксгумировали 130 тел бывших пациентов и искали свидетельства о лекарствах, которые могли бы вызвать остановку сердца. Они также исследовали записи в больницах, где он работал.

Записи в Ольденбургской больнице доказали, что количество смертей и реанимационных мероприятий росло во время рабочих смен Хегеля.

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