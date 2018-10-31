"Блексит": Канье Уэст создал логотип движения афроамериканцев против демократов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Встречей в Белом доме остались довольны и Трамп, и Уэст

Скандальный рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст принял участие в создании одежды с логотипом Blexit ("блэксит"). Суть лого на футболках и бейсболках - клич к афроамериканцам, чтобы они покидали ряды Демократической партии США.

Соцсети удивляются, а мы вспоминаем, как еще автор Yeezus контактировал с политикой.

Итак, Blexit означает Black Exit, "Черный исход". Так слово играет с "брекситом" - планом Британии выйти из Евросоюза - и темнокожей аудиторией, к которой оно аппелирует.

"Блэксит" - это возрождение, и я рада, что этот логотип, эти цвета придумал мой друг и супергерой Канье Уэст", - написала политактивистка Кэндис Оуэнс в Instagram. Она выступает за привлечение темнокожей молодежи в ряды сторонников президента Дональда Трампа.

Мало самого неологизма - в кампании активно используется логотип WE FREE ( чуть искаженное "Мы свободны").

Оуэнс также сообщила, что на следующий год запланирован "блэксит-тур" по городам США: манифестации ожидаются, в том числе, в Чикаго и Филадельфии.

Активисты кампании WE FREE собираются провести митинги, призывающие темнокожее население прекратить поддерживать Демократическую партию США.

После поднявшегося медиашума Оуэнс объяснила в Twitter, что кампания "Блэксит" не отражает политические взгляды Канье Уэста: "Он говорил, что любит Хиллари Клинтон. Он говорил, что любит Дональда Трампа", - замечает Оуэнс, приписывая себе идею и авторство концепции и попросив общественность "не политизировать любовь".

Растерянность и "русский след"

В соцсетях инициативу активистки, скооперировавшейся с Уэстом, восприняли неоднозначно: кто-то рад за эту коллаборацию, но многие не поверили, что со стороны рэпера не было никакого политического подтекста.

"Смелость не имеет цвета. Ура вашему движению", - пишет юзер nbarcali в Twitter.

Не все столь радужно настроены.

"Блэксит" шерят русскоязычные аккаунты, за 48 часов рост поиска на 1100%", - пишет модератор одного из тредов Reddit Адриэнн Кобб.

Музыканты против Трампа

Еще до инуагурации Дональда Трампа, впрочем, массы музыкантов не разделяли энтузиазм Канье Уэста, а по прошествии почти двух лет многие увидели в поведении президента "отягчающие обстоятельства".

На днях продюсер, участник дуэта Neptunes, автор поп-хитов и певец Фаррелл Уильямс узнал, что глава государства использовал его песню Happy на встрече со сторонниками спустя всего пару часов после стрельбы в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибли 11 человек.

Image caption Фарреллу случалось выступать после трагедий, но обращение Трампа с его песней разозлило музыканта

"Ничего веселого ("happy") в той субботней трагедии не было", - написал Трампу адвокат Фаррелла Ховард Кинг, потребовав от президента никогда более не использовать песни Уильямса на своих мероприятиях.

Таким образом, основатель Neptunes последовал за Rolling Stones, R.E.M., Нилом Янгом и Aerosmith.

Канье Уэст и политика

В середине октября Уэст и Трамп, а также его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер встретились в Белом доме.

"В тот момент, когда я надел эту кепку, я почувствовал себя Суперменом," - сказал музыкант сидя в кепке Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"). Это девиз президентской кампании Трампа, поддержку которому рэпер, недавно сменивший имя на Ye, высказывал и раньше.

Журналистам он сказал, что такой головной убор придает ему сил.

Теперь футболки и кепки с "Блэкситом" продаются по 28 долларов за штуку.

Канье Уэст уже не первый раз энергично поддерживает Трампа.

В апреле он выпустил совместный трек с рэпером T.I. Ye Vs. The People, в котором рассказал о своих политических взглядах и о поддержке политики президента.

Спустя некоторое время T.I. прекратил всякое общение с Канье - как он заявил, исключительно по политическим мотивам.

"Мне стыдно, что я когда-то был связан с тобой", - написал T. I. в Instagram.

"Вы не обязаны соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня не любить его. Мы с ним обы пышем энергией. Он мой брат", - заявлял Канье Уэст в апреле.

На этом высказывания Уэста на социально-политические темы не закончились: "Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор", - сказал артист в майском интервью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Chance the Rapper (слева) поддержал Амару Энию (справа) и словом, и долларом

Уроженец Чикаго также поддержал независимую кандидатку в мэры Чикаго на выборах 2019 года Амару Энию: узнав, что ее избирательная кампания погрязла в долгах, он покрыл ровно 73 тыс. 540 долларов - всю недостающую сумму.

Помимо Уэста, Энию спонсирует и Чен Беннетт, более известный как Chance the Rapper - другой выходец из города, преуспевший в ритмичной подаче своих текстов.

В своей кампании молодая женщина пообещала отдать всю себя нормализации жизни самых депрессивных районов Чикаго.

Кроме того, еще три года назад Канье Уэст сообщил о желании бороться за пост президента в 2020 году.

Барак Обама, будучи главой государства, не упустил тогда случая дать несколько шутливых советов рэперу.

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