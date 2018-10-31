Венгерского оператора, сбившую с ног мигранта, оправдали

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Верховный суд Венгрии оправдал оператора Петру Ласло, которая толкнула девочку и подставила подножку мужчине, бежавшему от полиции с ребенком на руках. Такие кадры появились на венгерском телевидении три года назад.

Ранее в суде низшей инстанции ее приговорили к трехлетнему испытательному сроку.

Однако главный суд страны постановил, что ее нужно было осудить за мелкое правонарушение, а не уголовное преступление, и полностью оправдал ее.

В суде решили, что ее действия - которые привлекли международное внимание - были "морально неправильными и противоправными".

Но там также отметили, что они не были достаточно серьезными, чтобы их признали криминальными.

Инцидент произошел на границе Венгрии и Сербии в сентябре 2015 года, когда мигранты и беженцы прорвались сквозь полицейский кордон.

На кадрах, снятых на месте, видно, как женщина толкает молодую девушку, а затем подставляет подножку отцу, несущему на руках маленького мальчика.

В то время многие люди, спасаясь от насилия на Ближнем Востоке, пытались попасть в Западную Европу через такие страны как Венгрия.

Копірайт зображення Getty Images/JOSEP LAGO

Оператор работала на венгерском телеканале N1TV, который известен правыми настроениями. После того, как видео стало популярным в интернете, ее уволили.

Отец и сын, снятые на видео, впоследствии получили убежище в Испании, где мужчине предложили работу футбольного тренера.

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