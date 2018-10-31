В России 17-летний юноша устроил взрыв в здании ФСБ и погиб

Копірайт зображення Getty Images Image caption Камеры зафиксировали юношу, который принес взрывчатку в здание ФСБ

Взрыв небольшой силы произошел в среду утром в здании управления ФСБ по Архангельской области на севере России. Погиб один человек, ранены трое сотрудников службы. Взрывное устройство, по предварительным данным, взорвалось в руках погибшего.

"По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении НАК.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов". По данным следствия, взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Территория вокруг здания ФСБ в Архангельске сейчас окружена силовиками

"Личность подростка установлена", - говорится в сообщении СКР. Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Пресс-секретарь архангельского управления ФСБ Елизавета Семушина, в свою очередь, заявила, что в результате взрыва погиб один человек, который не является сотрудником службы.

"Медики сделали все возможное, но ни чем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм", - говорил ранее собеседник агентства Интерфакс в службе "скорой помощи".

Трое сотрудников ФСБ получили ранения разной степени тяжести, сообщает НАК.

Из здания были эвакуированы все сотрудники.

Издание "Регион 29" со ссылкой на своего корреспондента, оказавшегося рядом с местом происшествия, передавало, что после взрыва проходная управления ФСБ сильно повреждена.

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в Архангельске, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Последнее громкое происшествие, связанное с ФСБ в регионах, произошло больше года назад. В апреле 2017 года было совершено нападение на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю. Тогда вооруженный молодой человек проник в здание и застрелил двух человек, после чего и сам был убит.

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