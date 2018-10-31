Порошенко: Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business
Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк.
Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления в рамках встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса.
По его словам, только за последний год Украина поднялась в рейтинге на 5 ступеней. За пять последних лет - на 41 позицию.
В то же время, по словам президента, 71-е место Украины в рейтинге Doing Business 2019 его не удовлетворяет.
"Украина заслуживает лучшего", - сказал он.
Целью Украины является попадание в число первых 50 стран мира, в которых проще всего начать свое дело, подчеркнул президент.
Нынешние же позиции Украины в рейтинге президент назвал "поводом для осторожного оптимизма".
О планах войти в число первых 50 стран в рейтинге Doing Business украинские власти заявляют уже на протяжении нескольких лет.
Согласно Плану приоритетных действий правительства на 2016 год, Кабмин должен инициировать законодательные изменения, которые позволили бы Украине войти в топ-50 рейтинга в 2017 году, и топ-20 в 2018 году.
Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) - ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности.
В прошлом году топ-10 стран выглядел так:
- Новая Зеландия
- Сингапур
- Дания
- Южная Корея
- Гонконг
- США
- Великобритания
- Норвегия
- Грузия
- Швеция