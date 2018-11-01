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Работники Google в офисах по всему миру в четверг, 1 ноября, устраивают беспрецедентную акцию протеста, требуя изменить отношение к женщинам в компании.

Работники требуют нескольких изменений относительно того, как в Google ведут себя в случае обвинений в сексуальных домогательствах. В частности, сотрудники протестуют против применения принудительного арбитража, из-за чего жертва не имеет возможности подать на обидчика в суд.

Главный исполнительный директор корпорации Сундар Пичай заявил, что поддерживает право работников на проведение таких акций.

"Я понимаю злость и разочарование, которые многие из вас чувствуют", - написал он в электронном письме для всех коллег.

"Я тоже это чувствую и вполне заинтересован в том, чтобы достичь прогресса в вопросе, который слишком давно существует в нашем обществе - да, и в Google тоже", - добавил Пичай.

Скандал с домогательствами

На прошлой неделе стало известно о том, что один из топ-менеджеров компании получил выплату в размере 90 млн долларов после ухода из компании, несмотря на то, что в Google считали, что выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах имеют основания.

Энди Рубин, которого называют создателем оперативной системы Android, отвергает обвинения.

Во вторник, 30 октября, ушел в отставку руководитель исследовательской лаборатории компании Google X Ричард Девал. Он якобы неприлично вел себя в отношении женщины, которая недавно проходила собеседование на должность, на которой ее руководителем был бы Девал.

Сам Девал не прокомментировал свою отставку, но в прошлом назвал этот инцидент "ошибочным суждением".

За сексуальные домогательства без выплаты компенсации уволили по меньшей мере 48 других сотрудников, рассказал Сундар Пичай своим подчиненным.

Как проходит акция протеста?

Копірайт зображення WALKOUT ORGANISERS Image caption Акции протеста проходят во всем мире - первым стал офис Google в Сингапуре

Работники, участвующие в акции протеста, покидают свои рабочие места в 11:00 по местному времени.

На столе они оставляют записку для коллег: "Я не на месте, так как вместе с другими сотрудниками Google участвую в акции протеста против сексуальных домогательств, непристойного поведения, непрозрачной политики и культуры поведения на рабочем месте, которые не подходят для всех".

Среди конкретных требований - отменить положение о принудительном арбитраже, которое часто вносят в контракты в компаниях Кремниевой долины. Такое положение предусматривает, что любые споры нужно решать внутри компании, а не через суд или другим способом.

Критики принудительного арбитража утверждают, что эту меру используют не только для сохранения репутации компании и обвиняемого лица, но и для того, чтобы заставить жертву молчать, ведь таким образом она не может подать апелляцию на принятое решение или предпринять дальнейшие действия.

Руководство Google обещает прислушиваться к предложениям сотрудников по улучшению политики компании.

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