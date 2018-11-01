Встали и вышли: почему сотрудники Google по всему миру устроили акцию протеста?
Работники Google в офисах по всему миру в четверг, 1 ноября, устраивают беспрецедентную акцию протеста, требуя изменить отношение к женщинам в компании.
Работники требуют нескольких изменений относительно того, как в Google ведут себя в случае обвинений в сексуальных домогательствах. В частности, сотрудники протестуют против применения принудительного арбитража, из-за чего жертва не имеет возможности подать на обидчика в суд.
Главный исполнительный директор корпорации Сундар Пичай заявил, что поддерживает право работников на проведение таких акций.
"Я понимаю злость и разочарование, которые многие из вас чувствуют", - написал он в электронном письме для всех коллег.
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"Я тоже это чувствую и вполне заинтересован в том, чтобы достичь прогресса в вопросе, который слишком давно существует в нашем обществе - да, и в Google тоже", - добавил Пичай.
Скандал с домогательствами
На прошлой неделе стало известно о том, что один из топ-менеджеров компании получил выплату в размере 90 млн долларов после ухода из компании, несмотря на то, что в Google считали, что выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах имеют основания.
Энди Рубин, которого называют создателем оперативной системы Android, отвергает обвинения.
Во вторник, 30 октября, ушел в отставку руководитель исследовательской лаборатории компании Google X Ричард Девал. Он якобы неприлично вел себя в отношении женщины, которая недавно проходила собеседование на должность, на которой ее руководителем был бы Девал.
Сам Девал не прокомментировал свою отставку, но в прошлом назвал этот инцидент "ошибочным суждением".
За сексуальные домогательства без выплаты компенсации уволили по меньшей мере 48 других сотрудников, рассказал Сундар Пичай своим подчиненным.
Как проходит акция протеста?
Работники, участвующие в акции протеста, покидают свои рабочие места в 11:00 по местному времени.
На столе они оставляют записку для коллег: "Я не на месте, так как вместе с другими сотрудниками Google участвую в акции протеста против сексуальных домогательств, непристойного поведения, непрозрачной политики и культуры поведения на рабочем месте, которые не подходят для всех".
Среди конкретных требований - отменить положение о принудительном арбитраже, которое часто вносят в контракты в компаниях Кремниевой долины. Такое положение предусматривает, что любые споры нужно решать внутри компании, а не через суд или другим способом.
Критики принудительного арбитража утверждают, что эту меру используют не только для сохранения репутации компании и обвиняемого лица, но и для того, чтобы заставить жертву молчать, ведь таким образом она не может подать апелляцию на принятое решение или предпринять дальнейшие действия.
Руководство Google обещает прислушиваться к предложениям сотрудников по улучшению политики компании.