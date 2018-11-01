Найден черный ящик разбившегося индонезийского "Боинга"

Копірайт зображення Reuters Image caption Водолазы исследуют морское дно в поисках обломков самолета

Водолазы, работающие на месте крушения самолета Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, нашли один из черных ящиков лайнера, сообщают местные власти.

Лайнер потерпел крушение 29 октября, через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, ни одного выжившего обнаружить не удалось.

MAX - новейшая модель одного из самых популярных в мире среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Boeing 737. Они начали поставляться авиакомпаниям в 2017 году.

Как уточняет агентство Reuters, водолазам удалось найти параметрический самописец. Поиск черного ящика с записями переговоров пилотов продолжается.

Местный телеканал Metro TV показал видеозапись, на которой видно, как самописец поднимают на поисковое судно.

Как сообщил журналистам один из водолазов, черный ящик был найден среди обломков на дне моря. Глубина моря в районе падения самолета составляет 35 метров.

На дне были обнаружены только небольшие фрагменты фюзеляжа самолета, цитирует участника операции по поиску черного ящика Reuters. Сообщения об обнаружении фюзеляжа самолета, поступавшие накануне, оказались ложными.

Накануне стало известно, что участникам поисково-спасательной операции в Индонезии удалось засечь сигнал, предположительно исходящий от черных ящиков.

Изучение бортового самописца должно помочь в установлении причин катастрофы. В черных ящиках, если они не повреждены, должна была сохраниться информация о последних минутах полета.

Глава авиакомпании Эдвард Сираит говорил, что на одном из предыдущих рейсов у разбившегося впоследствии самолета была зафиксирована техническая неполадка, которую устранили в штатном режиме.

Что известно о катастрофе?

Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 13 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию.

Известно, что пилот запросил у диспетчеров разрешения вернуться в аэропорт вылета, после чего связь с экипажем прервалась.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций. Это компания-лоукостер.

Самолет Boeing 737 MAX 8 находится в эксплуатации с 2016 года, это модель - наиболее быстро продаваемая в истории фирмы. Есть четыре похожих модели - MAX 7, MAX 8, MAX 9, MAX 10.

Сообщается, что после катастрофы был уволен технический директор авиакомпании Мухаммед Асиф.

Последняя по времени катастрофа самолета Lion Air произошла 13 апреля 2013 года. Тогда Boeing 737 не долетел до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар на острове Бали, приземлился на мелководье и разломился на две части. Выжили все 108 человек, находившихся на борту.

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