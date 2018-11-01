Помидоры Фирташа, Ярош и сын Порошенко: против кого Россия ввела санкции

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самого бизнесмена Фирташа в санкционном списке нет, но там есть много его предприятий

Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба российского правительства.

Санкции распространяются только на активы фигурантов списка в России, если они существуют.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России", - отмечается в постановлении.

Среди политиков и чиновников в санкционном списке - сын президента Украины Алексей Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Ульяна Супрун, председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, мэр Днепра Борис Филатов, генпрокурор Украины Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош и лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын, депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, лидер радикалов Олег Ляшко.

Среди бизнесменов в списке оказались президент группы DCH Александр Ярославский, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс. В санкционный перечень попал ряд предприятий бизнесмена Дмитрия Фирташа в химической промышленности, а также агропредприятие "Синьков-Агро" в Тернопольской области, которое специализируется на выращивании помидоров. Самого Фирташа в списке нет.

Среди представителей СМИ под санкции попали журналист Виталий Портников и гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.

Также санкции введены против руководителя Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram