"Расстроился бы, если бы не попал": реакция фигурантов санкционного списка РФ

Копірайт зображення Mikhail Svetlov/Getty Images Image caption В России ввели санкции против украинских граждан и предприятий в соответствии с указом президента Путина

В четверг, 1 ноября, Россия объявила санкционный список, в который вошли 322 украинских граждан и 68 компаний. Как реагируют фигуранты на то, что их внесли в перечень?

Санкции распространяются на зарегистрированные в России активы фигурантов списка, если такие активы существуют.

В приказе российского президента Владимира Путина отмечалось, что санкции введут в связи с "недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Фигуранты санкционного списка комментируют в соцсетях появление своего имени в постановлении российского правительства.

"Попал под санкции, объявленные руководством Российской Федерации в отношении граждан и организаций Украины. Считаю это признанием заслуг в войне с российской агрессией. Мы победим!" - написал Владимир Вятрович, директор украинского института национальной памяти.

"Кремлины снова поставили мне "отлично". В предыдущем созыве меня объявили персоной нон-грата, в этом я под номером 30 в санкционном списке!" - написал в Facebook депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец.

"Нет, сам список, ок. Они действительно считают, что это меня коснется? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездной в Мордор с 2008-го. Снова санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы об Украине-агрессоре", - отметил в соцсети нардеп от фракции БПП и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Россияне внесли меня в свой санкционный список! Признали наконец мои усилия по уничтожению их влияния на Украину и мир", - радуется нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий.

"Быть в санкционном списке РФ - приятно и даже почетно", - написал на своей странице министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Для тех, у кого нет активов и необходимости ездить в РФ по личным или коммерческим вопросам, эти санкции являются скорее символическими", - отметил депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Напугали ежей голым задом! По моему мнению это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - отметил в Twitter секретарь СНБО Александр Турчинов.

Skip Twitter post by @Turchynov Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України. — Олександр Турчинов (@Turchynov) 1 ноября 2018 г.

"Ну что, коллеги, что касается санкционного списка Кремля: предлагаю собраться и отметить славное событие?" - предлагает Игорь Попов, нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко".

"Можете меня поздравить! Попал в санкционный список врагов России под №119 из 322 опасных граждан в очень яркой компании", - написал в Facebook Евгений Карась, основатель и куратор галереи современного искусства "Карась".

"Вот что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные! Теперь хорошо бы угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали", - добавил художник.

Галерист Евгений Карась является полным тезкой лидера ультраправой организации "С14". Фото с ним галерист разместил в своей заметке.

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